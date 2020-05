Temptation Island, arriva l’appello di un noto attore: “Vorrei fare il tentatore”, il video sui social sorprende tutti, ecco di chi si tratta.

È uno dei programmi più amati del momento e in tanti si chiedono se quest’estate, a causa dell’emergenza sanitaria scoppiata nel nostro Paese, riuscirà ad andare in onda. Parliamo di Temptation Island, il docu-reality dedicato ai sentimenti, nel quale le coppie decidono di mettersi in gioco e testare il loro amore. Ebbene, nonostante al momento non si sappia ancora nulla sull’ipotetica data d’inizio, la speranza è che anche quest’anno il villaggio delle tentazioni aprirà le sue porte. La redazione della trasmissione è attiva e i casting procedono regolarmente. Casting per scegliere le nuove coppie e, naturalmente, le nuove tentatrici e tentatori. E, proprio a questo proposito, qualche ora fa è arrivato un annuncio inaspettato sui social. Un noto e amatissimo attore ha pubblicato un video in cui fa un appello ufficiale, dichiarando di voler partecipare come tentatore! Il video non è passato inosservato ed è stato pubblicato anche da Raffaella Mennoia nelle sue stories. Diamo un’occhiata!

Temptation Island, arriva l’ inaspettato appello di un noto attore: Leonardo Pieraccioni tenatore?

“Questo è un appello pubblico: io quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”. Non lo direste mai, ma a pronunciare queste parole è stato Leonardo Pieraccioni! L’attore fiorentino ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale di Instagram, in cui specifica che si tratta di un annuncio ufficiale. Lo fa in vestaglia, occhiali da vista e visibilmente raffreddato. Il post è super esilarante e ha scatenato i fan, eccolo per voi:

Il video, come potrete immaginare, non è passato inosservato! Una valanga di like e commenti ha invaso il post, compreso quello di Witty Tv, che ha ufficialmente invitato il comico a iscriversi ai casting della trasmissione. Anche una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia, ha commentato il video, repostandolo nel suo profilo ufficiale:

Insomma, una candidatura inaspettata quella di Leonardo Pieraccioni! Chissa se l’attore si presenterà effettivamente ai casting della trasmissione! Quel che è certo è che i telespettatori non vedono l’ora di rivedere le intriganti vicende dell’isola delle tentazioni, tra i video di Filippo Bisciglia e i falò di confronto sempre più accesi! E voi, state attendendo con ansia la nuova edizione del programma targato Maria De Filippi? Noi non vediamo l’ora!