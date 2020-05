Giulia De Lellis annuncia tra le stories di Instagram: “Oggi notizia terribile per me”, i fan sono in apprensione: ecco cos’è successo

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha creatola sua fortuna su Instagram, arrivando a toccare quota quattro milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le stories sono sempre molto seguite. La modella romana ha saputo creare una rete di collaborazioni, sponsorizzazioni e tanto altro ancora, diventando nel giro di pochi anni una delle migliori influencer italiane. La fidanzata di Andrea Damante, con il quale ha annunciato il ritorno di fiamma dopo un lungo periodo di separazione, oggi pomeriggio ha fatto un annuncio tra le stories del popolare social network che ha fatto impensierire i fan. Di seguito vi diciamo di cosa stiamo parlando.

Giulia De Lellis, fan in apprensione dopo la notizia

Oggi pomeriggio, attraverso le stories di Instagram, la De Lellis ha fatto un annuncio che ha fatto impensierire i suoi seguaci. La modella e influencer, infatti, ha pubblicato un video, scrivendo: “Oggi notizia terribile per me“. La De Lellis poi ha spiegato: “Sono appena tornata dal dentista e mi ha dato una notizia terribile: dovrà togliere tutti e quattro i denti del giudizio“. Una brutta notizia per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma come sottolineato da lei stessa c’è di peggio. La modella, inoltre, ha confessato di essere ipocondriaca e molto fifona. La De Lellis poi ha cercato di reagire: “Lo fanno tutti, perchè non dovrei farlo io?“.

Giulia dunque dovrà superare quest’altro esame, ma siamo sicuri che con la sua tenacia riuscirà anche questa volta. L’influencer nel frattempo ha chiesto ai suoi seguaci di raccontare la loro esperienza, anche se sa che è tutto molto soggettivo.