Rai Uno, un amatissimo programma è pronto a ripartire: andrà in onda dal 29 giugno, scopriamo di quale si tratta.

È uno dei programmi più amati della bella stagione. Anzi, possiamo dirlo: non è estate senza Reazione a Catena! Il quiz pomeridiano di Rai Uno è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori, che ogni estate ne attendono l’inizio. Una serie di giochi dedicati alle parole e alla lingua italiana, che rendono il programma uno dei più freschi, interessanti e, nello stesso tempo, divertenti della nostra tv. Ma in tanti si chiedono: quest’anno, con la particolare situazione che stiamo vivendo in Italia, andrà in onda Reazione a Catena? L’emergenza Coronavirus, infatti, ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche i palinsesti dei nostri canali tv. Ma niente paura! Il quiz vi farò compagnia anche questa estate, a partire dal 29 giugno. Scopriamo di più.

Anche se in ritardo rispetto agli anni passati, Reazione a Catena andrà in onda anche quest’anno. Precisamente, sarà il 29 giugno la data in cui sarà trasmessa la prima puntata del seguitissimo quiz estivo di Rai Uno. A condurlo, anche quest’anno, ci sarà Marco Liorni, al suo secondo anno consecutivo al timone del programma. Programma che andrà in onda, come sempre, nella fascia preserale di Rai Uno, prendendo il posto de L’eredità. Come sempre, a sfidarsi ci saranno due squadre formate da tre concorrenti. E chissà se gli autori non ci delizieranno con nuovi giochi!

Insomma, i fan di Reazione a Catena possono gioire. Anche questa estate ci sarà da divertirsi con la mitica ‘Intesa vincente’! Pronti a giocare tutti insieme, davanti alla tv? Manca poco!