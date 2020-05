Tommaso Zorzi in lacrime: “È mancata mia nonna”, il grave lutto

Tommaso Zorzi in lacrime: “È mancata mia nonna”, l’influencer comunuca il grave lutto su Instagram.

Un video di pochi minuti apparso nelle sue Instagram Stories. È così che il noto influencer Tommaso Zorzi ha comunicato ai fan il motivo per cui è stato assente nelle ultime ore. In lacrime, l’influencer comunica la scomparsa della sua nonna: “Sono dovuto venire in Emilia Romagna perché ieri è mancata mia nonna e abbiamo fatto una specie di funerale qui oggi”. Poche parole, durante le quali Tommaso non riesce a trattenere la commozione. In seguito, le sue parole.

Grave lutto per Tommaso Zorzi, che ha perso la nonna qualche ora fa. È stato proprio l’influencer milanese e comunicarlo, attraverso il suo profilo di Instagram. Tommaso spiega di aver raggiunto l’Emilia Romagna per questo, giustificando anche la sua assenza sui social: “È per questo motivo che non ci sono, che non sono stato attivo, speriamo di sentirci domani”, spiega l’influencer, con la voce rotta dal pianto e lo sguardo stravolto dal dolore. In seguito, uno screen tratto dalle stories di Tommaso su Instagram:

Chi è Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi è uno degli influencer più seguiti e amati del momento. Nato il 2 aprile del 1995, è diventato famoso grazie alla partecipazione a Riccanza, il reality di Mtv, e Pechino Express, dove ha gareggiato in coppia con la ex bonas di Avanti un altro, Paola Caruso. Ha studiato Economia e Business Management a Londra e ha da poco pubblicato il suo primo libro “Siamo tutti bravi coi fidanzati degli altri”. Sui social, Tommaso è una vera e propria star: il suo profilo Instagram conta ben 777 mila followers ed è ricco di video e contenuti imperdibili.