Amici, spiacevole inconveniente per un ballerino: le sue parole

Brutta sorpresa per un ballerino del talent show Amici di Maria De Filippi: il ragazzo ha raccontato tutto sul suo account social

La scorsa settimana, il talent show di Maria De Filippi, Amici, è tornato in onda con un format totalmente nuovo. Si chiama Amici Speciali, è creato in collaborazione con Tim ed ha scopi benefici. I partecipanti sono ex vincitori del talent show, secondi classificati e altri cantanti molto conosciuti nel panorama musicale. La prima puntata ha visto trionfare Ale Gaudino, ex ballerino del talent show di Maria De Filippi. Ale ha battuto al ballottaggio Stask dei The Kolors, autentico mattatore della serata. Domani sera andrà in onda una nuova puntata del talent show, ma nel frattempo uno dei ballerini professionisti ha ricevuto una brutta sorpresa. Di seguito vi diciamo cos’è accaduto.

Amici, spiacevole inconveniente per un ballerino

La nuovissima edizione di Amici Speciali è un concentrato di talento. Oltre ai concorrenti in gara, infatti, il talent show di Maria De Filippi può contare anche su un corpo di ballo straordinario, guidato magistralmente da Giuliano Peparini. Tra i professionisti del talent show figurano Elena D’Amario, Virginia Tomarchio, Simone Nolasco e tanti altri ancora. Proprio Simone è stato protagonista – suo malgrado – di un episodio spiacevole nelle ultime ore. I ladri hanno rubato la macchina del ballerino, che si è sfogato sui social: “Volevo augurare una dolce notte a quella cara persona che stasera ha rubato la mia macchina. La tua coscienza ti troverà prima o poi, e mi auguro che sia nel tuo momento di fragilità più grande. Insultarti non serve a nulla, le persone come te sono in insulto alla vita”.

Veramente una brutta sorpresa per Simone, che dovrà cercare di mettere subito questa disavventura alle spalle e concentrarsi sul lavoro.