Coronavirus, multe dai 400 ai 3000 euro per gli assembramenti: la drastica decisione del Governo a pochi giorni dall’inizio dalla vera e propria Fase Due.

È iniziata soltanto da pochi giorni la vera e propria Fase Due del contenimento del Coronavirus, eppure già iniziano a sorgere le prime difficoltà. Come specificato spesso e volentieri in diversi nostri articolare, questa fase, iniziata il 4 Maggio, ma messa in pratica a tutti gli effetti soltanto pochissimi giorni, corrisponde alla convivenza con il virus. Quindi, seppure il Covid-19 non sia stato affatto battuto ed eliminato dalla nostra società, ci è stato concesso un piccolo ritorno alla normalità e ai nostri lavori a patto che continuiamo ad essere responsabili ed, ovviamente, a mantenere e rispettare per filo e per segno tutte le regole imposte dal Governo. Quindi, distanziamento sociale e utilizzo di mascherine e guanti. Eppure, a pochi giorni dall’inizio di questo graduale approccio alla nostra routine, si sono verificati diversi spiacevoli episodi di ‘movida’ in alcune parti d’Italia. È proprio per questo motivo che il Governo ha preso una drastica decisione: multe dai 400 ai 3000 mila euro a chi non rispetta il divieto di assembramenti. Vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Coronavirus, multe fino ai 4000 mila per chi non rispetta il divieto di assembramenti

‘Non è ammissibile’, queste le parole di Francesco Boccia, il Ministro degli Affari Regionali, ha detto, in un suo recente intervento a Mattino Cinque, per quanto riguarda la ‘movida’ verificatasi in questi primi giorni di effettiva Fase Due del contenimento del Coronavirus. Seppure la curva epidemiologica sia nettamente in calo, come specificato spesso e volentieri dagli esperti, è sempre bene tenere alta la guardia e continuare ad essere responsabili. Altrimenti, come dichiarato dal Governatore del Veneto per quanto riguarda la sua Regione, è indispensabile un’ulteriore chiusura. È proprio per questo motivo che, a tal proposito, il Governo ha preso un’importante e precisa decisione. Come dicevamo precedentemente quindi, verranno imposte delle multe dai 400 ai 3000 euro a coloro che non rispetteranno il divieto di assembramenti. Ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

A quanto pare, quindi, il nuovo dcpm imporrebbe delle multe dai 400 ai 3000 euro a coloro che non rispetteranno il divieto di assembramenti. Ovviamente, la sanzione verrà applicata soltanto nel momento in cui le forze dell’ordine notano che, dopo un primo avvertimento, i cittadini continuano a non rispettare il divieto. Ma non è affatto finita qui, come dicevamo precedentemente. Non soltanto la multa verrà imposta a colui che non rispetta le disposizioni del Governo, ma anche il proprietario del locale ha un’importante funzione: controllare il pieno rispetto delle regole ed, ovviamente, del distanziamento sociale da parte del suo cliente. Qualora questo non accadesse, è previsto il ritiro della licenza per circa un mese.

Per ulteriori news sul Coronavirus –> clicca qui