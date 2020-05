Nella puntata di domani di Uomini e Donne, L’Alchimista farà il suo ritorno in studio, ma le parole della tronista Giovanna sono inaspettate.

Sarà una puntata di Uomini e Donne davvero indimenticabile quella che andrà domani, venerdì 22 Maggio, per Giovanna Abate. Dopo aver ricevuto un vero e proprio colpo basso da L’Alchimista nella puntata scorsa, il suo giovane corteggiatore mascherato farà nuovamente ritorno in studio. Come raccontato in un nostro recente articolo, L’Alchimista, nello scorso appuntamento, aveva preferito non presentarsi in esterna e nello studio televisivo perché particolarmente infastidito dalla decisione della Abate di andare a riprendere Alessandro. L’aveva definita ‘incoerente’, e per questo motivo aveva deciso di fare un passo indietro per salvaguardarsi. Invece, stando ad alcune anticipazioni svelate a fine puntata odierna, non soltanto sembrerebbe che il corteggiatore faccia il suo ritorno tra il consenso della tronista e dell’opinionista Gianni Sperti, ma che anche l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli si lasci anche andare a delle parole del tutto inaspettate nei suoi confronti. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne: L’Alchimista ritorna da Giovanna, ma le sue parole spiazzano

Sin dal suo primo messaggio a Uomini e Donne e, soprattutto, dai suoi primi gesti per lei, Giovanna non ha mai nascosto di provare un forte interesse per L’Alchimista. Seppure con una maschera sul suo viso, il giovane corteggiatore, lo sappiamo, ha saputo ampiamente dimostrare il suo interesse per la tronista romana. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha dichiarato di essere in completa confusione. Al momento, o perlomeno da quanto ne sappiamo, la tronista romana ha tre pretendenti: Sammy, Alessandro e L’Alchimista. Eppure, non ha ancora una scelta nella sua testa. E lo ha confermato anche al suo giovane corteggiatore mascherato. Quando, ritornato in studio dopo essere mancato per un appuntamento perché fortemente turbato ed infastidito dall’atteggiamento della tronista, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate.

Dopo un ‘plauso’ da parte di Gianni Sperti che dice di aver apprezzato l’atteggiamento assunto in esterno perché testimone del suo chiaro interesse per Giovanna, la tronista romana ha preso parole. E, come dicevamo precedentemente, si è lasciata andare a delle parole davvero inaspettate. ‘È una cosa bellissima che lui fa nel dirmi ‘io mi sono fatto vedere te, sono arrivato’, sei arrivato a me bene, voi avrete tempo’, ha detto l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Continuando a specificare quanto questo corteggiamento ‘misterioso’ le stia facendo più che bene. E, poi, ha concluso: ‘Da quando sei arrivato, mi hai dato la speranza di crederci nel mio percorso e non c’è una scelta nella mia testa’.