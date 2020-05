Lutto in Rai, è morto Claudio Ferretti: lo storico giornalista aveva 77 anni

Lutto nel mondo del giornalismo della Rai, è morto all’età di 77 anni Claudio Ferretti: era stato il presentatore di Tutto il calcio minuto per minuto.

Una notizia davvero bruttissima: Claudio Ferretti è morto. All’età di 77 anni, lo storico giornalista della Rai è venuto tristemente a mancare all’affetto dei suoi cari. La sua carriera, come senz’altro ricorderete, è iniziata nel lontano 1963. Quanto, praticamente agli albori, ha iniziato a lavorare come radiocronista. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Nel 1966, infatti, è stato il conduttore della trasmissione televisiva ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Ma non solo. Perché, oltre ad essere stato un noto ed affermato commentatore ed inviato delle partite di calcio, il buon Ferretti è stato anche la ‘voce narrante’ di tantissimi altri sport. A partire, quindi, dal ciclismo fino a pugilato. Ma non solo. Nella sua carriera, Ferretti ha vantato anche un passato in radio ed, infine, alla tv.

Figlio d’arte ed, in particolare, dello storico commentatore del ciclismo e, soprattutto, dell’indelebile vittoria di Fausto Coppi nel 1949, Claudio Ferretti, così come suo padre Mario, decanta di una carriera giornalistica davvero eccellente. Oltre a tutti i passi mossi, come detto ed elencato precedentemente, all’interno dell’ambiente sportivo, molto presto il buon Ferretti si è dedicato alla televisione. Dopo una breve parentesi in radio, il giornalista è passato a tutti gli effetti in televisione. Ci troviamo, in particolare, sul finire degli anni ’80 quando, dopo la radio, Claudio Ferretti si dedicherà al piccolo schermo. Non soltanto, infatti, sarà il conduttore del Tg 3, ma lo troveremo al timone di programmi televisivi più che importanti. A partire, quindi, È quasi goal fino a Telesogni ed Anni Azzurri. Ma non è affatto finita qui. Perché, negli anni ’90, Claudio Ferretti divento il capo della redazione sportiva del Tg 3. Ed, infine, nel 2000, per circa due anni, fu la voce narrante del Giro d’Italia.

Inutile dirvi quindi che, con un carriera davvero eccellente, la notizia della sua morte all’età di 77 anni suscita tanto dolore e commozione nei confronti di chi ha lavorato con lui ed, ovviamente, in tutti i suoi accaniti sostenitori.