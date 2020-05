Clizia Incorvaia, improvviso cambio di look: l’ex gieffina pubblica immagini inedite sul suo profilo Instagram, ecco cosa ha fatto.

Clizia Incorvaia è un’influencer di successo, ma da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la sua vita privata è finita ancora di più sotto i riflettori. Durante il percorso nel reality di canale 5, infatti, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha trovato di nuovo l’amore accanto a Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e hanno fatto appassionare il pubblico alla loro bellissima storia. Da quando il programma è finito, però, non hanno ancora avuto modo di vedersi, a causa dell’emergenza Coronavirus. Clizia, infatti, vive in Sicilia e ad oggi non ha ancora potuto spostarsi dalla sua Regione. Stesso discorso per Paolo, che si trova ‘bloccato’ nel Lazio. I due continuano a sentirsi e non vedono l’ora di potersi riabbracciare. Intanto, però, Clizia ha preparato una sorpresa per il suo compagno, perché ha deciso di cambiare look: ecco come si è mostrata poco fa sui social.

Clizia Incorvaia, improvviso cambio di look: ecco come si è mostrata poco fa sui social, l’immagine inedita

Clizia Incorvaia ha deciso di fare un improvviso cambio di look, lasciando di stucco i suoi tantissimi fan. La bella influencer, nonché ex gieffina, aveva annunciato ieri che avrebbe mostrato in serata il suo nuovo look, e così ha fatto, pubblicando un’immagine sul suo profilo Instagram. Nelle storie condivise poco fa, invece, nelle quali Clizia si allena e mostra il suo outfit ai followers, si vede ancora meglio il suo nuovo aspetto. La Incorvaia ha approfittato della riapertura dei parrucchieri per tagliare i suoi bellissimi capelli biondi. Oltre ad aver accorciato la sua chioma, Clizia ha tagliato anche il ciuffo e sembra davvero una ragazzina.

Bellissima come sempre, Clizia ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei suoi fan. E voi cosa ne pensate del suo nuovo look?