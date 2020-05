Uomini e Donne, Sirius perde le staffe: ‘Divento una bestia’, cos’è successo

Nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo Sirius perdere completamente le staffe: ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

Queste ultime puntate di Uomini e Donne, ammettiamolo, ci stanno regalando delle emozioni davvero uniche. In primis, Sirius. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi come corteggiatore di Gemma Galgani, il giovane ventiseienne di Forte dei Marmi ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti. E, badate bene, lo farà anche in questa puntata che inizierà da qui a poco. Da come abbiamo potuto chiaramente vedere dal breve filmato di anticipazioni condiviso su Witty Tv, sembrerebbe che, nel corso dell’appuntamento odierno, il giovane Nicola Vivarelli perderà completamente le staffe nei confronti di Tina Cipollari. Sappiamo che, spesso e volentieri, la simpaticissima opinionista romana è al centro di accesi scambi di discussioni con tronisti o corteggiatori a causa del suo forte carattere e dei suoi puntuali interventi. Ecco, sembrerebbe che proprio uno di essi abbia fortemente fatto infuriare il corteggiatore della dama torinese. Vediamo tutti i dettagli molto più da vicino.

Sirius perde le staffe a Uomini e Donne: cos’è successo con Tina

La conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani a Uomini e Donne, nonostante ‘l’intromissione’ di Valentina Autiero, sembra procedere davvero alla grande. Non soltanto lo abbiamo potuto constatare in queste ultime puntate andate in onda, ma anche da quella che, tra pochissime ore, verrà trasmessa su Canale 5. Stando a quanto pubblicato da un breve video di anticipazioni sul sito Witty Tv, sembrerebbe che Nicola Vivarelli sarà protagonista di un acceso scontro con Tina Cipollari. Non sappiamo cosa sia successo nel minimo dettaglio, ovviamente. Fatto sta che, da alcune immagini condivise in anteprima, sembrerebbe che il giovane corteggiatore di Gemma si infuri con l’opinionista romana per aver nominato sua madre.

Come dicevamo precedentemente quindi, non sappiamo cosa sia successo realmente. E, soprattutto, cosa abbia detto con precisione Tina Cipollari a Sirius. Fatto sta che, mentre è al centro dello studio con Gemma, l’ufficiale della marina perderà completamente le staffe con l’opinionista romana. ‘Sto giù dicendo in futuro: non toccatemi la madre, perché divento una bestia’. Queste le parole che, da come mostrato in questo breve video di anticipazioni, Nicola Vivarelli ha detto rivolgendosi a Tina Cipollari. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Per scoprirlo, non ci resta che seguire l’appuntamento odierno. Siete già sintonizzati?

L’effetto di Nicola sulle donne del parterre

Come dicevamo precedentemente, appena giunto nello studio di Uomini e Donne, Sirius ha completamente catturato tutti per la sua bellezza. Non è un caso, ad esempio, se Valentina Autiero, storica dama del programma, gli abbia chiesto il numero ed anche una giovane ragazza napoletana sia giunto nello studio per conoscerlo. Eppure, sembrerebbe che Nicola abbia occhi soltanto per Gemma.