Emily Ratajkowski in bikini sul letto: il cagnolino la fissa durante lo scatto

Emily Ratajkowski poco fa ha pubblicato una foto su Instagram dove posa in bikini sul letto, accanto a lei il cagnolino che la fissa

Emily Ratajkowski è una delle influencer più seguite sul web. La modella conta oltre 26 milioni di seguaci sul proprio account Instagram. La ragazza ha parecchi estimatori anche in Italia, che le scrivono messaggi abbastanza gradevoli tra i commenti. Le sue stories sono seguitissime e le sue foto fanno sempre il pieno di like e commenti quasi sempre positivi. Le più cliccate ovviamente sono quelle in costume o dove la modella mette in mostra tutto quello che Madre Natura le ha regalato. Oggi, ad esempio, la Ratajkowski ha pubblicato una foto sul letto, mandando in visibilio il popolo di Instagram.

Emily Ratajkowski, foto in bikini sul letto

Anche oggi Emily ha deliziato i fan con una foto da urlo. La modella ha pubblicato uno scatto sul letto in bikini. La foto ovviamente ha ricevuto tantissimi like in poche ore ed è subito diventata virale. Tra i commenti ci sono ovviamente tantissimi complimenti e anche qualche apprezzamento da alcuni fan italiani. Nella foto pubblicata dalla Ratajkowski, inoltre, figura anche il suo cagnolino, che spesso appare nei suoi scatti. Sembra che anche il cane sia rimasto estasiato dalla bellezza della sua padrona, dato che la fissa quasi ammaliato. Un dettaglio che sicuramente non è sfuggito a qualche fan più attento.

La foto, come dicevamo, in due ore ha raggiunto quasi 900 mila like e addirittura si avvicina al milione. Per la modella, però, sono un abitudine, dato che quasi tutte le sue foto raggiungono un milione di like, anche quelle insieme al compagno Sebastian Bear-McClard. Emily, infatti, è una donna sposata, ma nonostante ciò continua ad essere uno dei sogni proibiti di moltissimi uomini italiani.