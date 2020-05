Uomini e Donne, brutte notizie per Gemma: arrivano tre donne per Sirius, cosa accadrà nella prossima puntata.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi tiene incollate milioni di persone ogni giorno e non è difficile capire il perché. Dopo una breve parentesi col nuovo format ‘virtuale’, i protagonisti del Trono Over e Classico sono tornati in studio, a raccontare le proprie tormentate vicende amorose. La più discussa delle quali è, senza alcun dubbio, la frequentazione tra il 26 enne Nicola Vivarelli, il ‘Sirius’ delle chat, e Gemma Galgani. Nonostante la notevole differenza di età, i due sembrano essere davvero convinti di portare avanti la conoscenza, contro lo scetticismo di tutto e tutti. In particolare di lei, Tina Cipollari, che non crede assolutamente nella sincerità del ragazzo. Che, nella prossima puntata, sarà messo nuovamente alla prova! Dalle anticipazioni di domani pubblicate su Witty Tv, infatti, possiamo vedere che per il bel Sirius scenderanno tre nuove corteggiatrici! Come la prenderà Gemma e, soprattutto, cosa deciderà di fare il cavaliere? Scopriamo di più!

Uomini e Donne, brutte notizie per Gemma: in studio arrivano tre donne per Sirius

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli entra sempre più del vivo. La differenza di età tra i due non sembra essere affatto un problema, nonostante in molti non credano che possa esserci un lieto fine. Il bel Sirius, però, sembra smentire tutti coloro che lo accusano di essere falso, mostrandosi sempre più fedele alla dama del Trono Over. Finora, il bel marinaio ha rifiutato sia l’invito di Valentina Autiero che la conoscenza con una corteggiatrice scesa in studio apposta per lui. Grandi prove per Gemma, che sembra essere sempre più coinvolta dal suo giovane corteggiatore. Ma cosa accadrà domani? Ebbene, dalle immagini spoiler dell’appuntamento di domani con Uomini e Donne, scopriamo che ci sarà una sorpresa non proprio piacevole per Gemma. In studio, per conoscere Nicola, arriveranno ben tre donne! E, stando alle anticipazioni, sembrano davvero intenzionate a conquistare le attenzioni di Sirius, per ora rivolte solo ed esclusivamente a Gemma. Le tre corteggiatrici sono quasi coetanee del ragazzo: una delle tre ha 22 anni. Riuscirà, qualcuna di loro, a far cambiare idea a Nicola?

Non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprire cosa accadrà e se, tra Gemma e Nicola, si insidierà qualche ‘incomoda’! Appuntamento su Canale 5, ore 14.45, Uomini e Donne vi aspetta!