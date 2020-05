Wanda Nara e Mauro Icardi, nuovo arrivo in famiglia: l’annuncio nelle storie Instagram della showgirl argentina fa impazzire i fan, ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono sempre molto presenti e attivi sui social. La showgirl argentina ha un profilo Instagram super seguito e cliccato, che conta ben 6,5 milioni di followers e che lei aggiorna quotidianamente con foto e video della sua vita di tutti i giorni. Mamma di ben 5 figli, tre dei quali avuto dall’ex marito Maxi Lopez, Wanda è sempre super impegnata e si divide tra il lavoro e la sua meravigliosa famiglia. Lei e suo marito Mauro Icardi sono una coppia super e spesso pubblicano i loro scatti sui social, facendo impazzire i fan. In questo periodo di lockdown sono stati prima a Parigi, dove lui è impegnato con il Paris Saint Germain, e poi sono tornati nella loro casa in Lombardia, sulle rive del lago di Como, dove stanno trascorrendo la Fase Due dell’emergenza. Poco fa la bella Wanda ha annunciato sui social un nuovo arrivo in famiglia, facendo sognare i suoi tantissimi fan: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Wanda Nara e Mauro Icardi, nuovo arrivo in famiglia: l’annuncio su Instagram fa sognare i fan

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto sognare i fan con l’annuncio di un nuovo arrivo in famiglia. Rimarranno delusi, però, quelli che hanno pensato alla nascita di un nuovo baby Icardi! La notizia, infatti, non riguarda una nuova gravidanza di Wanda, ma bensì un arrivo di tipo completamente diverso. Stiamo parlando, infatti, di due meravigliosi coniglietti, che si aggiungono ai tanti animali che già fanno parte della famiglia Icardi. Nelle sue storie Instagram, Wanda ha mostrato questi splendidi cuccioli, spiegando che sono nati dai conigli delle sue due figlie, Francesca e Isabella: “Oltre ai cani, le galline, le anatre che teniamo in giardino, ora abbiamo anche dei conigli neonati”, ha scritto la Nara, mostrando le tenerissime immagini dei piccoli coniglietti, che entrano entrambi nel palmo di una mano.

Inutile dire che questo nuovo arrivo ha reso felicissime le piccole di casa, che appaiono nelle immagini sorridenti ed entusiaste dei loro nuovi piccoli amici.