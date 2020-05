Coronavirus, il ministro Lucia Azzolina, in un discorso al Senato, ha parlato nuovamente della riapertura delle scuole: ecco le sue parole.

Ancora prima dell’inizio della Fase Due del contenimento del Coronavirus, quella che corrisponde, quindi, alla convivenza con il virus, il ministro Azzolina e il premier Giuseppe Conte avevano chiaramente detto che le scuole non avrebbero assolutamente riaperto. Come specificato anche dal direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, le classi rappresentano un vero e proprio incubatore di virus. Ed è per questo motivo che, almeno per il momento, si è preferito tenerle ancora a chiuse. L’anno scolastico, come raccontato in diversi nostri articoli, riprenderà direttamente a settembre. È proprio a tal proposito ed, ovviamente, sulla riapertura delle scuole che, in un recentissimo intervento alla Camera, il ministro dell’Istruzione ha detto delle parole molto più che importanti. Di che cosa parliamo? Scopriamo nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Coronavirus, il ministro Azzolina chiarisce sulla riapertura delle scuole: le sue parole

Appurata la modalità dell’esame di maturità di quest’anno, in un recentissimo intervento alla Camera, Lucia Azzolina è ritornata a parlare delle scuole ed, ovviamente della loro riapertura. Da settembre 2020, come dicevamo precedentemente, tutti i studenti italiani avranno la possibilità di ritornare nelle loro classi. Ecco, ma cosa accadrà? Seppure in piena Fase Due dell’emergenza Coronavirus, sappiamo che è necessario stare più che attenti ed, ovviamente, non abbassare mai la guardia. Ma quali sono le condizioni per permettere agli studenti di ritornare a scuola? A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata il Ministro dell’Istruzione. In questo suo intervento alla Camera, Lucia Azzolina ha chiaramente detto come si muoverà il Governo a tal proposito. Ecco le parole del ministro riportate da Fanpage.

Ecco. Confermato che tutte le scuole di Italia potranno nuovamente riaprire da settembre prossimo, quali saranno le condizioni? Ovviamente, al momento non ne sappiamo nulla. Ma, proprio a tal proposito, le parole del ministro Lucia Azzolina sono molto chiare. Nel suo recente intervento alla Camera, il Ministro dell’Istruzione ha rivelato che, in questi ultimi giorni, si stanno valutando le linee guida per la riapertura delle scuole. Ovviamente, la ripresa dell’anno scolastica dipenderà, com’è giusto che sia, dall’evoluzione dell’epidemia. In ogni caso, ha tenuto a precisare che si stanno studiando delle ‘regole chiare e realmente applicabili’.