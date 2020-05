Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne partecipa ai casting di X Factor 2020: eccola nel video dei provini online fatti dalla squadra del talent.

Sono stati ufficialmente aperti i casting per X Factor 2020: la squadra del famoso talent Sky sta lavorando ogni giorno per preparare la nuova stagione. Lo spirito sarà sempre uguale anche se sarà un’edizione un po’ diversa visto quanto sta accadendo in Italia. Il noto programma sta facendo per ora i provini online: le elezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che hanno dai 16 anni in su’! Sul canale social, il talent ha pubblicato qualche video dei primi casting fatti online: tra i possibili concorrenti della prossima edizione è spuntato un volto conosciuto. Ecco chi è.

X Factor 2020, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne partecipa ai casting

Tra pochi mesi tornerà il famoso talent show tanto amato dagli italiani: parliamo di X Factor 2020! Il programma sarà condotto ancora da Alessandro Cattlean: sui quattro giudici c’è invece ancora un punto interrogativo. La squadra di X Factor è al lavoro per trovare nuovi talenti, coloro che saranno i prossimi concorrenti del noto talent show: i casting, vista l’emergenza Coronavirus, si stanno svolgendo online. Il profilo Instagram del programma ha pubblicato qualche video per mostrare a tutti come si stanno svolgendo: tramite Zoom gli autori stanno ascoltando chi si è iscritto per partecipare ad X Factor 2020. In un video pubblicato sui social in cui si ascoltano e vedono alcuni dei partecipanti ai casting, è spuntato un volto conosciuto. Parliamo di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Muriel Bassi sta partecipando ai provini per X Factor!

Ricorderanno tutti la sua esplosività: si è contraddistinta tra tutte per il suo essere così spontanea. Corteggiava Andrea Zelletta, ex tronista che ha scelto Natalia Paragoni, col quale ancora oggi ha una relazione. Muriel attualmente è fidanzata con Fabrizio Baldassarre, conosciuto proprio negli studi di Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice ha deciso così di mettersi alla prova con una nuova esperienza: durante la sua esibizione ha cantato ‘In a Manner of Speaking’ dei Nouvelle Vague. Non sappiamo ancora l’esito del provino, ma potete vederla anche voi qui: