Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: torna in studio proprio lui, ecco cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione.

I colpi di scena a Uomini e Donne, si sa, non mancano mai. E tra le coppie più chiacchierate del momento c’è, senza dubbio, quella formata da Enzo Capo e Pamela Berretta. O meglio, ex coppia. Si, perché proprio all’inizio di Maggio, quando la trasmissione di Maria De Filippi è tornata alla sua versione classica, i due protagonisti del Trono Over sono tornati in studio, annunciando la loro rottura. Una serie di litigi e incomprensioni hanno portato i due ad allontanarsi, ma è Enzo a non voler ricucire i rapporti con la bella pugliese. A tal punto che, nell’ultima puntata, non si è proprio presentato in studio, gettando Pamela nello sconforto più totale. Ed è qui che arriva il colpo di scena! Dal video di anticipazioni pubblicato su Witty Tv, si vede che, nella puntata di domani, Enzo tornerà in studio! Il motivo? Che il cavaliere abbia deciso di riprovarci? Scopriamo di più!

Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: Enzo torna in studio e rivede Pamela, come finirà?

Enzo e Pamela, come finirà tra la coppia del Trono Over di Uomini e Donne? Un tira e molla infinito, tra i due protagonisti della trasmissione di Canale 5. Che,però, sembra non aver avuto un lieto fine. Nell’ultima puntata, Enzo ha deciso di non presentarsi in studio, non volendo avere più nulla a che fare con Pamela. Una decisione che ha spiazzato tutti, in particolare la sua ex, che non ha trattenuto le lacrime. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Ebbene, le immagini spoiler mostrano proprio il bel cavaliere scendere le scale dello studio e, poco dopo, lo stesso fa Pamela. I due, quindi, si rivedranno. Tutti si chiedono: cosa ha spinto Enzo a tornare in trasmissione? Che il napoletano abbia deciso di dare un’altra possibilità alla sua ex? Le espressioni di Pamela, nel video di anticipazioni, non sembrano promettere bene…ma non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprire nel dettaglio cosa accadrà tra la coppia.

Ma non è tutto! Domani ci sarà un colpo di scena anche per Gemma, che vedrà arrivare in studio ben tre nuove corteggiatrici, intente a conquistare il ‘suo’ giovane Sirius/Nicola. Cosa accadrà? Appuntamento domani, ore 14.45 su Canale 5. Ne vedremo delle belle!