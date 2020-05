Emma Marrone presenta Gaetano: “La mia persona preferita”, ecco di chi si tratta, lo scatto della cantante sul suo profilo Instagram.

Emma Marrone è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi fan diversi momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro, pubblicando spesso anche immagini e video della sua famiglia. Il suo profilo Instagram è super seguito e conta ben 4,5 milioni di followers, che lei aggiorna quotidianamente condividendo quello che fa. Proprio tramite i social lo scorso settembre annunciò il suo problema di salute e sempre sui social ha tenuto aggiornati e informati i suoi tantissimi fan nei mesi successivi. In queste settimane di lockdown dovute all’emergenza Coronavirus, la cantante è stata nella sua casa di Roma, ma ora che è cominciata la Fase Due dell’emergenza, è riuscita a tornare al suo domicilio, in Salento, e si è finalmente riunita con la sua famiglia. Poco fa ha presentato ai followers qualcuno di molto speciale per lei: “La mia persona preferita”, ha scritto nella didascalia del post. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Emma Marrone presenta ai followers Gaetano: “La mia persona preferita”, ecco di chi si tratta

Emma Marrone nei giorni scorsi è tornata in Salento, dalla sua famiglia, approfittando dell’inizio della Fase Due dell’emergenza Coronavirus per ricongiungersi con i suoi cari, ai quali è legatissima. “Il salento mi fa bene all’anima”, ha scritto due giorni fa su Instagram, mostrandosi sorridente e serena in uno splendido scatto. Poco fa, invece, ha pubblicato due foto in cui è felice accanto a qualcuno di veramente speciale per lei. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Beh, la risposta è davvero molto semplice! Si tratta del suo cane Gaetano, un dolcissimo bulldog inglese che le è stato regalato dal suo ex Stefano De Martino, attuale marito di Belen Rodriguez. Gaetano è davvero importante per Emma e lei lo mostra spesso sui suoi social, condividendo immagini in cui lo coccola o dorme con lui. “La mia persona preferita”, ha scritto la cantante nella didascalia delle immagini che ha postato poco fa sul suo profilo Instagram.

Inutile dire che gli scatti hanno ottenuto tantissimi like e commenti da parte dei fan di Emma, che li hanno trovato particolarmente dolci e teneri, e hanno apprezzato l’amore e la cura con cui la cantante si occupa del suo cane, che è a tutti gli effetti un membro della sua famiglia.