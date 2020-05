Cristina Marino è finalmente ritornata a casa dopo il parto di qualche giorno fa: la splendida sorpresa ricevuta e le prime parole su Instagram.

Dopo nove mesi di gravidanza, è arrivato il momento atteso: Cristina Marino ha messo al mondo la piccola Nina Speranza. Sui rispettivi canali social, mercoledì 20 Maggio, la giovanissima coppia ha voluto condividere con i loro sostenitori questa splendida notizia. Sia Luca Argentero che la giovanissima attrice, lo sappiamo, sono molto seguiti, amati ed apprezzati su Instagram. È proprio per questo motivo che, dopo qualche ora dalla nascita della piccola, non hanno potuto fare a meno di dare questo splendido annuncio. Il parto è andato alla grande, a quanto pare. Anche perché, a distanza di pochissimi giorni, Cristina ha potuto fare ritorno a casa. Ce lo dimostra l’ultimo post condiviso sul suo canale social ufficiale. Ecco le prime parole dell’attrice su Instagram e, soprattutto, la splendida sorpresa ricevuta.

Cristina Marino dopo il parto: il sorprendente ritorno a casa

Non sappiamo se Luca Argentero ha potuto o meno assistere al parto. Come raccontato in un nostro recente articolo, infatti, data l’emergenza Coronavirus, la presenza dell’attore durante questo momento era seriamente messa in dubbio. Fatto sta che, a pochi giorni dalla nascita della piccola Nina Speranza, Cristina Marino ha potuto fare ritorno a casa. E che spettacolo rientro! A testimoniarlo, come dicevamo precedentemente, è stato questo ultimo post che la giovanissima attrice ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme:

‘Welcome home’, così scrive Cristina Marino a corredo di quest’immagine fantastica dei fiori ricevuti al suo rientro a casa. Ma non solo. Perché, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la giovanissima attrice abbia ricevuto una fantastica sorpresa: i numerosi fiori ricevuti tanto da dire ‘giardino’ e ‘serra’ ed, ovviamente, tantissimi messaggi d’affetto da parte di tutte le persone che voglio bene a lei, alla piccola Nina Speranza e a Luca Argentero. ‘Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore’, ha concluso la giovanissima attrice. Ancora auguri!