Serena Enardu, arriva un duro sfogo: “C’è chi ha bisogno di questi mezzucci”, le parole dell’ex gieffina sui social non passano inosservate.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Si, perché Serena Enardu nella casa più spiata della tv è approdata con uno scopo ben preciso: quello di riconquistare Pago, dopo la rottura in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip. Uno scopo che sembrava essere stato raggiunto alla grande: dopo il GF, Pago e Serena sembravano essere tornati più uniti che mai. Qualcosa però è andato storto e circa una settimana fa è stata proprio la Enardu ad annunciare la nuova separazione. Il motivo? Una forte lite, accenna la bella sarda. Pago, però, ha parlato di ‘qualcosa di davvero grave’, che avrebbe scoperto e di cui però non vuole ancora parlare. Qualsiasi siano le motivazioni, tra la coppia è nuovamente finita e, qualche ora fa, Serena si è lasciata andare ad uno sfogo sui social che non è passato inosservato. Scopriamo le sue parole.

Serena Enardu, arriva un duro sfogo sui social: “Cazz*** mondiali!”, la frecciatina è per Pago?

È di nuovo finita tra Serena Enardu e Pago. Non sembra esserci pace per la coppia, che si era ricongiunta dopo la partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip. A dividerli nuove liti, di cui però non conosciamo ancora i reali motivi. Ma lo sfogo delle ultime ore di Serena sembra fare riferimento proprio alla sua situazione sentimentale. La bellissima sarda non fa nomi, ma le sue parole, nei video pubblicati nelle sue stories, sembrano essere delle vere e proprie frecciatine: “Ho visto delle caz**te mondiali, veramente si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante. Ma tanto ormai, chi se ne frega, ormai ho capito che o i diretti interessati o chi per loro usano questi mezzucci poco chiari per far credere alle persone chissà che cosa!”. Parole forti, quelle di Serena, che sembrano fare riferimento proprio alle ultime dichiarazione del suo ex, che ha parlato di ‘cose gravi’, senza però specificare i dettagli. La Enardu prosegue: “Che p***e, non è successo proprio niente ragazzi. C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere, chissà cosa e chissà quando.”

Insomma, uno sfogo che non è passato affatto inosservato e che potrebbe essere una stoccata proprio per il suo ex. La coppia sembra essere sempre più distante, con grande dispiacere dei fan, che sperano in un ritorno di fiamma. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda. Siete dalla parte di Pago o di Serena?