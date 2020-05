Chi è Claudio Santamaria: tutto sul famosissimo attore, sposato con Francesca Barra.

E’ uno degli attori italiani di maggior talento del panorama italiano. Claudio Santamaria è amatissimo dal pubblico: le sue capacità drammatiche e comiche gli hanno permesso di avere un enorme successo. Nel 2016 si è aggiudicato il David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot alla sua terza candidatura. Di padre romano e madre lucana, è cresciuto a Roma: dopo una storia d’amore con Delfina Delettrez Fendi, da cui ha avuto la figlia Emma, ha sposato la giornalista Francesca Barra. Volete conoscere nel dettaglio la carriera di Claudio ed anche del matrimonio in gran segreto? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Chi è Claudio Santamaria: età, il matrimonio a Las Vegas ed il cinema

Claudio Santamaria è nato il 22 luglio del 1974 a Roma: dopo aver frequentato il Liceo Artistico, ha lavorato per un breve periodo nel doppiaggio prima di cominciare gli studi di Acting Training. Il suo debutto sul palcoscenico è arrivato con ‘La nostra città’, diretto da Stefano Molinari: ha recitato spesso in opere teatrali ed ha fatto parte anche di una compagnia al fianco di Paola Cortellesi. Nel ’97 c’è stato il suo esordio al cinema con ‘Fuochi d’artificio’ di Leonardo Pieraccioni. Da lì è cominciata la sua carriera, sempre più in salita: la sua affermazione principale è frutto dell’interpretazione in ‘Almost blue’ e ‘L’ultimo bacio’. Sono tantissimi i film a cui ha preso parte il noto attore, film di Tognazzi, Muccino, Michele Placido, Mori. Ha lavorato anche per la fiction dedicata alla vita di Rino Gaetano. Santamaria ha interpretato proprio il ruolo del cantautore calabrese cantando le sue canzoni. Claudio Santamaria è anche doppiatore: ha doppiato Christian Bale nella trilogia cinematografica di Batman. E’ diventato inoltre testimonial di alcune campagne Survival International, movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni. Nel Festival di Sanremo 2009 ha regalato un meraviglioso momento, insieme a Stefano Accorsi: nella ricorrenza del compleanno di Fabrizio de Andrè i due attori hanno cantato Bocca di Rosa. Nel 2016 è arrivato un importantissimo premio per Santamaria: protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot, ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista.

Vita privata

Claudio Santamaria è stato legato sentimentalmente a Delfina Delettrez Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, da cui nel 2007 ha avuto Emma. Nonostante la rottura, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nel 2017 l’attore ha annunciato la sua storia d’amore con Francesca Barra, famosa giornalista di Policoro. Si conoscono da quando sono bambini: un loro incontro fece scoppiare l’amore al punto da far separare Barra dal marito. Nel 2017 si sono sposati segretamente a Las Vegas: un anno dopo, il 21 luglio 2018, il matrimonio è avvenuto in Italia, a Policoro. Sono stati protagonisti di una triste vicenda: nel maggio 2019 hanno perso un bambino.