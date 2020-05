Sapete com’è iniziata la carriera di Belen Rodriguez? Ecco tutti i dettagli sulla vita lavorativa della showgirl argentina, che è diventata una delle donne più famose dello showbiz.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una delle showgirl che ha fatto più parlare di sé nell’ultimo decennio della tv italiana. Bellissima e seducente come poche, l’argentina è diventata un personaggio amatissimo e super seguito, in tv come sui social, e anche la sua vita privata è finita molte volte sotto i riflettori. Il suo profilo Instagram è davvero cliccatissimo e conta ben 9 milioni e mezzo di followers, tutti praticamente pazzi per la sua bellezza. Belen, infatti, ha un fisico scultoreo e un fascino tipicamente sudamericano che la rendono una delle donne più desiderate e apprezzate della tv, e spesso mostra sui social il suo corpo mozzafiato. Non solo, però, perché la Rodriguez è amata anche per la sua simpatia e genuinità, che l’hanno aiutata a fare passi avanti nella sua carriera, portandola anche a diventare conduttrice. Ma sapete come ha iniziato Belen? Quali sono stti i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo? Proviamo a ripercorrere insieme la sua carriera.

Sapete com’è iniziata la carriera di Belen Rodriguez? Ecco tutti i dettagli sulla sua vita lavorativa

Belen Rodriguez è conosciuta e amata dalla maggior parte degli italiani, che apprezzano la sua bellezza e la sua forte personalità. L’argentina è diventata ormai una conduttrice e showgirl di successo, ma sapete come ha cominciato la sua carriera? Nata a Buenos Aires il 20 settembre del 1984, si è diplomata al Liceo Artistico della capitale argentina e ha cominciato gli studi universitari alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, senza però portarli a termine. La sua carriera è cominciata nel 2001 in Argentina, a soli 17 anni, quando ha iniziato a lavorare come modella e testimonial soprattutto per alcune casi di intimo, spostandosi anche a Miami e in Messico. Il boom, però, arriva con il trasferimento in Italia nel 2004, dove posa come modella per tanti marchi importanti e per alcuni calendari senza veli, che le regalano una grande notorietà.

Anche se il vero e proprio successo televisivo arriva con l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2008, gli inizi di Belen sul piccolo schermo risalgono al 2006, grazie alle ospitate in una rete locale, TeleBoario, e alla breve esperienza come co-conduttrice dello show comico di Rai Tre ‘La Tintoria’, ma anche alle apparizioni in programmi come Pirati, Verissimo, Lucignolo. Da qui, poi, l’ascesa televisiva che l’ha portata a diventare conduttrice e showgirl di enorme fama. Ma Belen ha anche una carriera di stilista all’attivo, cominciata nel 2013 insieme a sua sorella Cecilia, con la quale oggi ha un brand di costumi, ‘Me Fui’, che pubblicizza spesso anche sui social.

Oltre al talento come modella e conduttrice, Belen è anche un’attrice e ha preso parte ad alcuni film di successo, come ‘Natale in Sud Africa’, che l’ha fatta debuttare sul grande schermo nel 2010. La Rodriguez, però, è anche una cantante e un’imprenditrice. Nel 2011 ha prodotto infatti una linea di profumi, poi ha fondato nel 2014 una catena di negozi di abbigliamento con Stefano De Martino. Infine ha aperto un ristorante con altri soci, oltre ad essere socia di una catena di saloni di bellezza.