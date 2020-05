Coronavirus, la splendida iniziativa pensata dalla Rai: la decisione dei Dirigenti e dei Giornalisti lascia tutti senza parole

In questo periodo di grandissima crisi causata dal Coronavirus, moltissimi sono stati i settori colpiti economicamente dal Lockdown. Oltre a negozi, attività, anche tutto ciò che concerne il mondo dello spettacolo è stato chiuso, lasciando ancora attivi i servizi strettamente indispensabili, così come per le figure operative che lavorano all’interno di uno studio televisivo. Un momento di grandissima crisi generale quindi, che ha messo in ginocchio un po’ tutti i settori. C’è chi lentamente inizia la ripresa, e chi invece non ne ha ancora la possibilità. Quasi tutto il settore televisivo, sta affrontando una grave crisi, a causa delle nuove disposizioni governative. Basti pensare a tutte le fiction sospese, i programmi televisivi che non possono andare in onda… In attesa che la situazione possa sbloccarsi però, i giornalisti e i direttori della Rai, avrebbero deciso di fare qualcosa per aiutare tutti quei colleghi in difficoltà. Cerchiamo di capire meglio quali sono le iniziative che stanno pensando di adottare in casa Rai per far fronte a questa crisi.

Coronavirus, la splendida iniziativa Rai: la decisione di Dirigenti e Giornalisti

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’ attualmente i dirigenti e i giornalisti dei canali Rai sarebbero impegnati a cercare una soluzione per poter aiutare tutti quei colleghi in difficoltà a causa degli stop imposti dal Covid 19. Nicola Sinisi, che guida la Direzione Canone della televisione di Stato avrebbe proposto una donazione dall’1 al 3 % sugli stipendi Rai, per poter sostenere le Aziende dell’Indotto che spesso fatturano non più di 700 mila euro annua e che attualmente sono ferme. I piccoli cinema, teatri, studi di montaggio e cooperative di artisti, sono tra le principali aziende che attualmente avrebbero bisogno di aiuto. L’iniziativa era partita con poco entusiasmo, salvo riuscire a trovare l’appoggio e la comprensione dei principali giornalisti e dirigenti Rai, come Bruno Vespa, Bianca Berlinguer, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, ma anche altri giornalisti come il nuovo direttore di Rai3 Franco Di Mare, Andrea Vianello, Andrea Montanari e il direttore di RaiNews24 Antonio Di Bella.

Ovviamente come riportato anche dal quotidiano, il condizionale in questo caso sarebbe d’obbligo. Giò, perché nonostante l’iniziativa abbia trovato l’appoggio dei principali volti Rai, e di tre consiglieri di amministrazione, Laganà, Borioni e Coletti, l’iniziativa sembra attualmente bloccata davanti a una burocrazia interna alla Rai che si sta dimostrando lenta e poco attenta ad un progetto di solidarietà. Un’iniziativa davvero solidale e particolare quella proposta, volta ad aiutare tante piccole realtà che se non dovessero riprendere a lavorare scomparirebbero. Il nostro augurio è che ovviamente la situazione migliori a prescindere, ma anche che la burocrazia possa essere maggiormente veloce nell’aiutare queste piccole realtà. Nel frattempo non ci resta che aspettare per capire quali saranno gli sviluppi di questa faccenda, per potervi aggiornare.