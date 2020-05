Emily Ratajkowski si scatena a bordo piscina: balletto seducente e costume da capogiro per la super modella americana, che manda Instagram in tilt con il suo video mozzafiato.

Emily Ratajkowski non ha certo bisogno di presentazioni. Super modella, nonché attrice statunitense, è una delle donne più belle e seguite del mondo. Il suo profilo Instagram conta oltre 26 milioni di followers, numeri da record, che superano anche quelli di alcune grandissime influencer. Del resto Emily è sempre molto attiva sui social e condivide quotidianamente scatti e video che la ritraggono al lavoro, o insieme al marito Sebastian Bear-McClard, il produttore cinematografico che la modella ha sposato in gran segreto nel 2018. Molte anche le foto mozzafiato che Emily condivide sui social, nelle quali mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico da capogiro. In una recente intervista la modella ha anche confessato che la scelta di mettere molto in mostra il suo corpo è solo una questione lavorativa e non rappresenta la sua vera personalità. I followers della Ratajkowski, comunque, sono pazzi di lei e aspettano ogni giorno nuovi scatti e video da capogiro. Proprio come quello che la modella ha pubblicato poco fa sul suo profilo. In quest’ultimo video, lei è in costume e balla in modo seducente a bordo piscina: scopriamo insieme le immagini da urlo!

Emily Ratajkowski sa sempre come mandare in delirio i suoi followers. La super modella americana è davvero bellissima e ha un fisico da capogiro, che mostra spesso sui social. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un video di pochi secondi in cui è a bordo piscina insieme a suo marito, che la guarda seduto dall’altro lato della piscina. La modella si esibisce per lui e per i suoi followers in un balletto davvero seducente, muovendosi in maniera sinuosa e mettendo in bella mostra il suo corpo mozzafiato. Ma non è tutto, perché Emily indossa un costume davvero super sgambato e scollato, che copre il minimo indispensabile, facendo volare la fantasia dei fan.

Il video è semplicemente mozzafiato ed è diventato virale in pochissimo tempo, arrivando quasi a 4 milioni di visualizzazioni in poche ore. Inutile dire che ha ottenuto anche tantissimi like e commenti da parte dei followers di Emily, innamorati della sua bellezza e del suo fisico da capogiro.