Come fare a mangiare la pasta senza ingrassare? Trucchi e consigli per non rinunciare ai carboidrati.

La pasta è senza dubbio uno degli alimenti che amiamo maggiormente, ma come fare a mangiarla senza ingrassare? Generalmente i carboidrati sono la prima cosa che ci viene tolta quando iniziamo una dieta. O comunque viene ridotta drasticamente. Ma il problema non è la pasta in sé, ma i condimenti che usiamo. Spesso troppi, o comunque molto calorici. Il problema è che quando mangiamo la pasta, l’indice della glicemia nel sangue si alza notevolmente e l’insulina fa fatica a smaltire lo zucchero in eccesso.

Trucchi per mangiare carboidrati e non ingrassare

Grazia ha però svelato un trucco. Se infatti mangiamo la pasta al dente l’indice glicemico scende notevolmente e così teniamo a bada gli zuccheri presenti nel sangue. Inoltre è sempre meglio mangiare pasta integrale che rallenta l’assimilazione degli zuccheri e soprattutto ci fa sentire sazi molto prima. Inoltre la pasta integrale aiuta a combattere le infiammazioni con gli antiossidanti di cui è ricca e con le fibre favorisce anche il benessere intestinale.

Per la pasta occhio al condimento e all’ora in cui la mangiate

Molto importante è poi il condimento. Meglio un sugo di carne magra o pesce o, ancora meglio, se la accompagniamo con verdure come broccoli o zucchine accompagnate da un solo cucchiaio di olio extravergine aggiunto a crudo a fine cottura. Altro elemento importante è sicuramente la quantità di pasta che mangiamo. Generalmente la porzione giusta è di 0 grammi di pasta e sarebbe consigliato mangiarla a pranzo e non a cena per smaltirla e digerirla meglio.

Ma non è una regola assoluta. Chi infatti soffre di insonnia potrebbe consumarla anche a cena perché sono alimenti ricchi di triptofano, una sostanza che aiuta a produrre la serotonina. Un ormone fondamentale che favorisce il rilassamento e migliora la qualità del sonno.