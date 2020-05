Cos’è lo Gezellig: la parola magica che sta facendo impazzire tutti

Gezellig, una parola semplice da scrivere, difficile da pronunciare e con un significato che ormai è diventato uno stile di vita.

Il giornale Cosmopolitan, si sa, in termini di lifestyle e nuove tendenze è sempre sul pezzo. Occhi aperti sui nuovi trend, non solo nell’ambito della moda, ma anche per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. Così, dopo questa quarantena, è andato a scovare delle parole di altri idiomi, intraducibili, in italiano, che sono diventate un must soprattutto in questo periodo. Tra le tante c’è lo Gezellig, che sembra diventato non solo un must, ma anche un vero e proprio modo di vivere.

Gezellig e Hygge

Gezellig è una parola olandese che richiama un po’ al ben più famoso Hygge. Secondo i danesi lo hygge è la chiave della felicità perché racchiude in sé un concetto di calore e di vibrazioni positive che dovremmo far entrare saldamente nel nostro modo di vivere. Dal 2017 hygge è entrato ufficialmente nel dizionario di Oxford e, molto probabilmente, succederà lo stesso con il gezellig.

Cosa significa Gezellig?

Il significato di Gezellig sembra essere semplice, anche se ha una sfumatura molto profonda. La traduzione lo riduce ad un aggettivo che rimanda al mondo della convivialità, del divertimento profondo, intimo e accogliente. Diciamo che è un senso di riflessione, comunità e intimità che si prova con le persone più care e che, probabilmente, abbiamo sperimentato noi stessi in questi lunghi e difficili giorni di quarantena.

Uno stile di vita

Oggi Gezellig è diventato anche un po’ uno stile di vita che riporta all’importanza di vivere con la gioia nel cuore e con i ricordi dei momenti intimi e che ci fanno stare bene, vividi dentro di noi. Il momento Gezellig è quando ci si sente in sintonia con chi abbiamo intorno, con chi amiamo e con chi vogliamo condividere tutto rispettandoci e sentendoci sempre a nostro agio. Ma sono momenti Gezellig anche quelli malinconici in cui, subito dopo accade qualcosa, anche di piccolo, che ci fa stare bene. Quelli sono attimi che dobbiamo sempre ricordarci e portare sempre con noi per vivere bene e felici.

Ormai lo Gezellig è diventato un trend, un modo di vivere e, chi lo sa, magari anche un risveglio sociale in cui ci si rende conto di quanto apprezzare le piccole cose che ci accadano sia importante. Perché nel mondo brutture e dolore spesso la fanno da padrona, ma riuscire a vivere quanti più momenti Gezellig possibili diventa una luce in fondo al tunnel che si fa via via sempre più luminosa.