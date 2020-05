Fase 2, cosa riapre da domani? Ecco la lista aggiornata di tutte le attività e dei negozi che finalmente da domani possono riprendere

Come ben sappiamo a partire dal 4 maggio siamo entrati nella fase 2 di questo lockdown che ormai da mesi ci sta tenendo chiusi in casa, sottoposti a numerosissime restrizioni. Lentamente il Paese sta tornando a respirare degli attimi di quotidianità e normalità, dopo la chiusura totale per due mesi che abbiamo dovuto vivere. Col passare delle settimane pian piano stanno i commercianti stanno tornando ad aprire le proprie attività per poter riprendere il loro lavoro. Non c’è che dire, la situazione seppur tragica, ha dato una spinta agli Italiani per riprendere in mano non solo il proprio lavoro, ma anche la propria vita. Attualmente sono molti gli esercizi che per fortuna hanno potuto rialzare le serrande, ma altrettanti sono quelli che purtroppo ancora non possono ricominciare. In queste settimana hanno potuto riprendere le attività i negozi al dettaglio, quelli di abbigliamento e calzature, i parrucchieri, i centri estetici e gli esercizi di ristorazione. Ma adesso cerchiamo di capire insieme quali saranno i prossimi negozi che riapriranno a partire da domani.

Fase 2, cosa riapre da domani? La lista aggiornata di tutte le attività

A partire da domani 25 maggio l’Italia affronterà una nuova fase di riapertura, ma vi ricordiamo che sebbene ci sia un DPCM, ogni singola regione prenderà provvedimenti autonomamente, potendo quindi decidere cosa e quando riaprire. Detto ciò, possiamo dirvi che a partire da domani le attività che potranno riprendere ad esercitare sono: palestre e piscine, ma anche scuole guida, noleggio di auto e moto, luna park e parchi acquatici. Tra le riaperture più attese c’è ovviamente quella delle palestre e delle piscine. La prima non solo per tutti gli appassionati dello sport, ma anche per tutti coloro che nel corso di questa quarantena si sono appesantiti e hanno bisogno di rimettersi in forma. Per quanto riguarda le piscine ovviamente l’apertura è molto più attesa per quelle zone in cui non vi è il mare e quindi la piscina rappresenta un buon compromesso per lo svago. Non solo le palestre e le piscine, in Veneto dal 25 maggio riaprono anche i parchi tematici e le aree di intrattenimento, così come i servizi di noleggio per le auto, le bici e le moto. Per l’Emilia Romagna invece, riprendono anche le attività come luna park e parchi acquatici, seguendo sempre quelle che sono le disposizioni regionali: ingressi limitati, con un numero massimo di persone presenti contemporaneamente, distanziamento sociale e assembramenti vietati.

Per quanto riguarda la Regione Umbria, invece, dal 25 maggio è permesso ai cittadini di spostarsi fuori dalla propria Regione, ma solamente nel comune confinante con il proprio per chi abita al confine: niente limitazioni, però, solamente per le visite ai congiunti. Oltretutto il presidente di Regione ha deciso di riaprire anche le biblioteche, i musei, gli agriturismi e tutte le imprese del commercio al dettaglio su aree pubbliche, come il mercati. In Sardegna saranno riaperte le strutture per anziani e per i disabili, con tutte le dovute precauzioni, mentre in Campania si è deciso di aprire nuovamente gli zoo.