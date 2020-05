Rosario Fiorello, l’incredibile confessione sui social network del comico: “Credo di amare…”, le sue parole fanno impazzire il web

Rosario Fiorello è senza ombra di dubbio uno dei comici, cabarettisti e showman più amati di sempre qui in Italia. Dall’umorismo pungente e sempre sul pezzo, è una delle personalità più apprezzate e seguite del panorama televisivo e radiofonico Italiano. Sono ormai un po’ di anni che oltre a condurre svariati programmi radiofonici, conduce il programma di successo, ‘Viva Rai Play’, in cui nel corso degli anni ha avuto l’onore e la fortuna di ospitare personaggi famosissimi e super richiesti. Insomma, Fiorello è una vera e propria celebrità, basti pensare la sua conduzione con Amadaus al Festival di Sanremo di quest’anno. I due hanno avuto un successo mai visto negli ultimi dieci anni ed è quindi semplice da pensare che i due possano eventualmente pensare ad una nuova conduzione insieme. Nel frattempo lo Showman tiene compagnia agli italiani non solo con le repliche del suo ‘Viva Rai Play’, ma anche attraverso i social network, dove posta spesso video e sketch divertenti.

Rosario Fiorello, l’incredibile confessione sui social: “Credo di amare…”

Inimitabile e senza peli sulla lingua, Rosario Fiorello non riesce davvero a tenersi nulla per sé. L’uomo qualche giorno fa ha postato sul suo account Twitter ufficiale una vera e propria dichiarazione d’amore. L’uomo ha infatti espresso tutto il proprio apprezzamento per un altro personaggio che negli ultimi mesi sta facendo parlare moltissimo di sé. Stiamo parlando del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’uomo negli ultimi mesi attraverso le sue consuete dirette Facebook ha regala ai suoi concittadini delle perle più uniche che rare. Tanti che molti ragazzi hanno deciso di dedicargli pagine Facebook Instagram e quant’altro dove riportare le sue citazioni. A quanto pare anche il comico è un grande fan di De Luca, come dimostrano anche i suoi Twitter.

In particolar modo, Fiorello fa riferimento ad un’ospitata del presidente campani al programma di Fabio Fazio ‘che tempo che fa’. Qui intervistato dal conduttore De Luca parlò della polemica sorta con chi aveva insinuato o dichiarato che il meridione fosse inferiore. Infervorato dal discorso e parlando anche di congiunti, il presidente chiamò Fazio ‘fratacchione’, che in napoletano vuol dire: il fraticello amico di tutti e un po’ furbetto. Che dire, i Twitter parlano da soli, Fiorello sembra davvero amare il simpaticissimo presidente