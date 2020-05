Live-Non è la D’Urso, è stata svelata una clamorosa anticipazione della puntata di questa sera del 24 Maggio: la notizia tanto attesa.

È giunto il weekend. E con esso è arrivato il momento di gustarci una nuova ed imperdibile puntata di Live-Non è la D’Urso. Giunto quasi al giro di boa, il prime time di Barbara D’Urso è pronto a regalarci un nuovo appuntamento davvero incredibile. Non soltanto, come al suo solito fare, la padrona di casa continuerà a trattare uno degli argomenti portanti di questo ultimo periodo, ma anche tematiche più leggere, di intrattenimento. Quindi, senza alcun dubbio, si offrirà ampio spazio al Coronavirus. E, soprattutto, ai dati registrati ottenuti da questa prima settimana di vera e propria Fase Due del suo contenimento. Ma non solo. Perché, come la padrona di casa ha voluto chiaramente dire nella puntata di venerdì 22 Maggio di Pomeriggio Cinque, è stata svelata una clamorosa anticipazione.

Live-Non è la D’Urso, la clamorosa anticipazione: chi ci sarà questa sera

Si prospetta, parliamoci chiaro, una puntata di Live-Non è la D’Urso davvero imperdibile. Come al suo solito fare, infatti, in questo nuovo appuntamento del suo show, la padrona di casa continuerà a parlare del Coronavirus. E non solo. Come siamo totalmente abituati a tutti i suoi programmi, oltre a parlare di argomenti di attualità e di cronaca, Barbara D’Urso offrirà ampio spazio anche ad argomenti più leggeri. E, non a caso, ce lo ha confermato anche la diretta interessata nella puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 22 Maggio. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, siamo sinceri, l’anticipazione svelata dalla diretta interessata è stata davvero tanto attesa.

Come annunciato da Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio Cinque, nella puntata di questa sera, Domenica 24 Maggio, di Live-Non è la D’Urso, Paolo Ciavaro e Clizia Incorvaia finalmente si incontreranno. Dopo numerosi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, la coppia finalmente si ricongiungerà. Insomma, un momento davvero imperdibile, ammettiamolo.