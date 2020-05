Temptation Island, clamorosa novità in arrivo: non era mai accaduto prima

Temptation Island, è in arrivo una clamorosa novità per la nuova edizione dell’isola delle tentazioni: non era mai accaduta prima una cosa del genere.

Siamo in prossimità dell’estate. E, si sa, con l’avanzare della bella stagione, si attende con ansia l’arrivo di un programma televisivo più che amato e seguito. Parliamo, infatti, di Temptation Island. Sia con la versione ‘Nip’ che con la sua versione ‘Vip’, lo show prodotto dalla redazione di Maria De Filippi continua ad appassionare milioni e milioni di italiani. È proprio per questo motivo che c’è molto fermento nello scoprire cosa accadrà nella prossima stagione data anche l’emergenza Coronavirus. Tuttavia, in attesa di ulteriori delucidazioni in merito, è trapelata una clamorosa novità in arrivo. Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che, nei prossimi mesi, assisteremo a qualcosa che, fino a questo momento, non era mai accaduto prima. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, clamorosa novità in arrivo: di che cosa si tratta

Appurato che, come raccontato dai diretti interessati, la nuova edizione di Temptation Island sia pronta a partire, sembrerebbe che sia in arrivo una clamorosa novità in arrivo. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato Tv Blog. Stando a quanto si apprende dal portala, sembrerebbe che, con l’avanzare della bella stagione, anche il programma estivo prodotto dalla redazione di Maria De Filippi sia in procinto di arrivare qualcosa che non era mai accaduto prima. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Stando a quando si apprende da Tv Blog, sembrerebbe che sia in arrivo una clamorosa novità per Temptation Island. A quanto pare, a giugno non inizierà affatto la versione ‘Nip’, bensì quella ‘Vip’. Ebbene si. Sembrerebbe, quindi, che, per la prima volta in assoluto, la versione celebrities dell’isola delle tentazioni venga privilegiata a quella di tutte le coppie comuni. Ovviamente, ci teniamo a specificare: si parla di indiscrezione. Al momento, infatti, non abbiamo alcun tipo di conferma o, addirittura, di notizia certa.

Quando partirà?

Beh, purtroppo, anche in merito a questo non possiamo darvi alcun tipo di conferma. Solitamente, il programma inizia sempre verso la metà di giugno. Quindi, bisognerà attendere ancora un altro po’. Noi non vediamo l’ora, voi?