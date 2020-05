Durante la puntata di questa sera di Live, Barbara D’Urso ha dato uno splendido ed inaspettato annuncio a sorpresa: la rivelazione in diretta televisiva.

Una nuova ed imperdibile puntata di Live-Non è la D’Urso è finalmente iniziata. Come un vero e proprio appuntamento, anche questa sera, Domenica 24 Maggio, la bravissima Barbara D’Urso sarà al timone di un appuntamento più che incredibile del suo prime time. Bellissima ed elegantissima come sempre, la conduttrice campana ha iniziato il suo appuntamento domenicale in modo completamente diverso dal solito. Appena entrata in studio ed, ovviamente, nella case di tutti gli italiani, la napoletana ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Ebbene si. Ancora prima di iniziare la puntata del suo show serale e, soprattutto, prima di collegarsi con Beppe Sala, sindaco di Milano, Barbara D’Urso ha fatto una rivelazione davvero importante a tutto il suo tanto amato e caro affezionato pubblico italiano. Ecco le sue parole.

Live, splendido annuncio a sorpresa di Barbara D’Urso: la rivelazione

Un inizio di puntata di Live-Non è la D’Urso, ammettiamolo, davvero scoppiettante. Ancora prima di collegarsi con Beppe Sala, il sindaco di Milano, e di iniziare il nuovo ed imperdibile appuntamento con il suo prime time, la padrona di casa ha voluto dare a tutto il suo pubblico uno splendido annuncio a sorpresa. Sappiamo che per la maggior parte dei programmi televisivi siamo giunti alle battute d’arresto. Ad inizio Giugno, come raccontato in un nostro recente articolo, dovrebbe terminare, ad esempio, Uomini e Donne. Mentre, per quanto riguarda il prime time di Barbara D’Urso, sembrava che, la puntata di Domenica 24 Maggio, dovesse essere l’ultima. Ecco. È proprio riguardo a questo argomento che la conduttrice campana ha voluto fare al suo amato pubblico italiano un’incredibile ed inaspettata rivelazione in diretta televisiva. Ecco di che cosa parliamo.

Appena accese le luci delle telecamere ed aver salutato il suo pubblico da casa, Barbara D’Urso ha voluto annunciare ai suoi telespettatori che questa che sta andando in onda non sarà affatto l’ultima puntata come, tra l’altro, era previsto. Ma che, dato lo smisurato successo e record che il prime time, settimana dopo settimana, sta registrando, l’azienda Mediaset ha pensato di allungarlo per altre settimane. Non sappiamo esattamente di quante domeniche è stato allungato. Fatto sta che, in ogni modo, continueremo ad assistere a questo fantastico spettacolo per molto altro tempo ancora.

Quando terminerà Pomeriggio Cinque?

Appurato, quindi, che Live-Non è la D’Urso continuerà ad andare in onda per altro tempo, quando terminerà Pomeriggio Cinque? Come raccontato in un nostro recente articolo e specificato dalla conduttrice campana in una diretta su Instagram, sembrerebbe che l’ultima puntata dello show pomeridiano sia previsto per fine maggio.

