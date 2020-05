Coronavirus, la rivelazione del professore Zangrillo a Live: ‘Se siamo responsabili ne usciremo presto’

Coronavirus, nel corso della puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso, il professore Zangrillo ha parlato del virus cinese: le sue parole.

Subito dopo aver dato uno splendido annuncio a sorpresa, Barbara D’Urso è stata al timone di un appuntamento di Live davvero imperdibile. Dopo aver dato ampia parola a Beppa Sala, il sindaco di Milano, ai lavoratori che, nelle piazze di Lipari e Milano, hanno fatto sentire le lamentale, la padrona di casa ha ascoltato le parole del professore Zangrillo. Nei giorni, stando a quanto si apprende dalla diretta televisiva di Domenica 24 Maggio, sembrerebbe che il direttore dell’unità di anestesia e rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano si sia lasciato andare a delle esternazione sul Coronavirus che la padrona di casa non ha potuto fare a meno di citare nel suo prime time. ‘Voglio dirlo subito: non abbiamo evidenza che il virus sia mutato’, ha iniziato a dire il professore in diretta televisiva su Canale 5. Ma non solo. Perché oltre a parlare di un importante annuncio riguardo alla carica virale, si è lasciato andare anche a delle parole più che confortanti. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Coronavirus, il professore Zangrillo parla a Live-Non è la D’Urso: le sue parole

Ancora prima di parlare del caso di Irene Pivetti, Barbara D’Urso ha dato parola al professore Zangrillo. Interrogato in diretta televisiva a Live-Non è la D’Urso dalla padrona di casa, il direttore dell’unità di anestesia e rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano si è lasciato andare a delle considerazioni più che confortanti e rassicuranti riguardo al Coronavirus. Dopo aver specificato, come dicevamo precedentemente, che il virus non è affatto mutato, ha voluto sottolineare di quanto i dati ricevuti in questi ultimi cinque giorni siano davvero rasserenanti. ‘Circa dieci minuti fa mi sono aggiornata sulla giornata odierna, anche oggi non abbiamo malati che entrano dell’esterno Covid positivi con sintomatologia’, ha iniziato a dire il professore Zangrillo. Sottolineando di quanto sia il quinto giorno consecutivo di assenza di patalogia relativa al Covid. Ma non solo.

Oltre a questo dato abbastanza rilevante, il professore Zangrillo ha voluto sottolineare anche un altro aspetto più che importante e che, tra l’altro, deriva direttamente dai laboratori di virologia. ‘Il tampone odierno fatto su un malato odierno è un tampone che ha una carica virale che è molto inferiore rispetto allo stesso tampone fatto su un paziente di due mesi fa’, ha detto in diretta televisiva. ‘Quindi, questo virus è meno violento?’, ha chiesto Barbara D’Urso dopo questa esternazione. ‘Sono tutte cose positive’, ha concluso il professore prima ancora di dire che se siamo tutti responsabili, ne potremmo uscire molto presto.