Chi è Natalia Spierings: scopriamo insieme l’età e le origini della dottoressa diventata famosa per il programma di Real Time ‘La Clinica del Pus’

Real Time ha pensato bene di ideare una nuova serie tv che svela cosa accade all’interno di una clinica specializzata. Qui quattro importanti dermatologi trattano una serie di interventi sulla pelle di pazienti con problemi di cisti, brufoli e altre secrezioni altamente… esplosive. Sulla stessa linea della serie tv della ‘Pimple Popper, la dottoressa schiaccia brufoli’, stavolta però è un team di esperti a prendere in cura pazienti con casi particolarmente ‘pericolose’. La serie è sconsigliata per i deboli di stomaco, vista la durezza delle immagini, a volte a prova di voltastomaco. Anche il numero dei medici è decisamente superiore rispetto all’altra serie tv, qui abbiamo ben 4 esperti del settore, piuttosto che uno solo. Che dire, per gli amanti del genere il divertimento sarà sicuramente assicurato. Nel team di esperti c’è anche la dottoressa Natalia Spierings, dermatologa esperta e dalle mille risorse, ma cerchiamo di capire qualcosa in più sul suo conto, come l’età i suoi studi e quali sono le sue origini.

Chi è Natalia Spierings: età e origini della dottoressa de ‘La Clinica del Pus’

Natalia Spierings non sappiamo dirvi quando nasce, ma possiamo dirvi che le sue origino non sono americane, come vi aspettereste… Natalia diventa consulente dermatologa grazie ai suoi studi a Londra. Successivamente sceglie di specializzarsi in Chirurgia micrografica di Mohs presso la Royal Victoria Infirmary di Newcastle, con un Master in Medicina Estetica presso l’Università di Londra. Nel corso degli Natalia Spierings si sistema in pianta stabile nel cuore della capitale inglese dove lavora nelle più importanti cliniche e si è imposta tra le più grandi menti del suo ambito. Natalia si occupa da sempre dello studio dei tumori della pelle, e possiede anche una farmacia online che vende prodotti specifici e personalizzabili per il trattamenti dei disturbi a seconda delle età. Insomma, quella di Natalia è una figura davvero rispettabile e decisamente molto in vista nel suo settore. Seppure sia molto social, non si conosce nulla della situazione sentimentale della dottoressa, infatti, al di là del suo lavoro in clinica su Instagram, dove ha un profilo seguito da migliaia di follower, non si reperiscono informazioni circa il suo status sentimentale: fidanzata, sposata oppure single? Sappiamo che Natalia Spierings ha preso parte alla serie tv ‘La Clinica del Pus’, ma il titolo originale della serie a cui ha partecipato è ‘People Like Pus’ trasmesso su Channel 5 insieme ai colleghi Emma McMullen, Adil Sheraz e Dev Shah. Nel suo settore vi abbiamo detto che è una vera e propria istituzione, tanto da meritarsi l’appellativo di ‘Onesto e senza fronzoli’, giudizio condiviso anche dai media britannici in merito al suo approccio alla professione medica.

Molti credono che la dottoressa abbia origini americane per via del suo accento, ma la dermatologa ha spiegato le sue origini sul web: “Sono nata a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e mi sono trasferita a Boston, negli Stati Uniti, quando avevo 5 anni. Sono tornato nella mia città natale quando avevo 18 anni e mi sono trasferita a Londra per andare a scuola di Medicina quando avevo 21 anni”. La dottoressa è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram e voi potete seguirla qui. Per tutti coloro che non riuscissero a seguire il programma in diretta su Real Time, possono sempre vedere le repliche su Dplay Plus cliccando Qui.