Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche per il prezzo della sua collezione di ciabatte, accusato di essere troppo elevato: ecco cosa succede.

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo: è lei la fashion blogger più seguita in assoluto. La giovane mamma di Leone e moglie di Fedez, ha creato un impero intorno a lei e lo scorso anno è uscito anche un documentario sulla sua vita. La sua collezione, la Chiara Ferragni Collection ha un enorme successo da anni. Il suo brand sui social è seguito da quasi un milione e mezzo di persone da tutto il mondo. Ha lanciato da poco una nuova linea di ciabatte estive. Il prezzo dei sandali ha dato il via libera ad una polemica social: ecco cosa succede.

Chiara Ferragni, pioggia di critiche: “Questo prezzo per ciabatte in plastica?”

Chiara Ferragni è travolta dalle critiche nelle ultime ore per il prezzo delle nuova scarpe della Chiara Ferragni collection. La famosa imprenditrice digitale ha lanciato una nuova linea di calzature estive e, secondo alcuni, il prezzo è troppo elevato. ‘Sliders’ si chiamano e sono ciabatte che si possono indossare sia per uscire che per andare al mare. Dal sito ufficiale del noto brand i costi oscillano dai 50 ai 175 euro: il dettaglio non è sfuggito ai clienti ed ai fan della nota influencer che sui social l’hanno attaccata. “100 euro per delle ciabatte..”, “100 euro per delle ciabatte in plastica che comprate in un negozio di calzature normali paghi al massimo 10 euro. Ma non vi vergognate, la gente è piegata a causa di tutto ciò che sta accadendo e tu fai business così….. Vergogna!”, “95 euro per delle ciabatte trasparenti?” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto il post in cui la Ferragni mostra un completo della sua collezione.

C’è anche chi la difende a spada tratta: “Il brand di Chiara Ferragni esiste da anni e sono sempre stati alti i prezzi. Nessuno vi obbliga a comprarli” commenta un utente.