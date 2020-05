Russel Crowe è uno dei volti iconici del cinema internazionale, ma scopriamo insieme dove vive e quando è nato l’attore de ‘Il Gladiatore’

Russel Crowe è senza ombra di dubbio uno degli attori più celebri e apprezzati di sempre. Consacrato nel mondo di Hollywood con la sua interpretazione magistrale del Generale Massimo Decimo Meridio in ‘Il Gladiatore’. L’attore ha raggiunto un successo enorme con il film di Ridley Scott, riuscendo a vincere anche l’Oscar come miglio attore protagonista. Il film è stato girato nel 2000 ed è stato un vero e proprio colossal, attuale ancora oggi. Per chi non conoscesse il Generale Massimo Decimo Meridio, è stato un generale stimato e amato dall’imperatore Marco Aurelio, tanto da volerlo come suo successore. L’imperatore verrà poi ucciso dal figlio per evitare che il potere andasse a Meridio piuttosto che a lui. Da qui il condottiero verrà torturato e vedrà la sua famiglia sterminata. Ridotto in schiavitù diventerà il più grande gladiatore del tempo, l’unico ad avere il coraggio di sfidare il re Commodo. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su questo incredibile attore.

Russel Crowe, dove vive e quando è nato l’attore de ‘Il Gladiatore’

Ira Russel Crowe nasce sotto il segno del toro a Wellington il 7 aprile del 1964 ed è un attore neozelandese. Crowe inizia la sua carriera da attore giovanissimo, e tra le prime esperienze c’è Neighbours e successivamente ottiene la parte di protagonista in alcuni film australiani tra cui Skinheads, nel 1992, per il quale ottiene il premio come miglior attore protagonista dall’Australian Film Institute. Successivamente ottiene altri ruoli, anche con cast decisamente importanti, che però si rivelano un vero insuccesso, sia da parte della critica, sia da parte del botteghino. Questo fino al 1997 quando interpreta il ruolo del protagonista in L.A. Confidential, che lo consacra tra gli attori più richiesti di Hollywood. Nel 1999 recita in Insider – Dietro la verità sotto la direzione di Michael Mann, nel quale interpreta il dottor Jeffrey Wigand; grazie al film Crowe viene candidato sia per un Golden Globe che per l’Oscar come miglior attore protagonista. Purtroppo viene battuto prima da Denzel Washington (in Hurricane – Il grido dell’innocenza) poi da Kevin Spacey (per American Beauty). Ma l’anno l’attore viene letteralmente travolto dal successo, grazie alla sua interpretazione di Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore di Ridley Scott, grazie al quale vince l’Oscar al miglior attore. Russell Crowe non è solo un grandissimo attore, è anche un apprezzato cantante, e con la sua band si è esibito, tra l’altro, al Festival di Sanremo 2001 e nel 2010 si è esibito in Piazza di Spagna, a Roma, con: Alan Doyle, Scott Grimes e Kevin Durand. Nel 2002 lavora sotto la direzione di Ron Howard in un altro grandissimo successo di Hollywood, A Beautiful Mind: qui Crowe interpreta il ruolo del professore di matematica John Nash, affetto da una grave forma di schizofrenia. Grazie alla sua interpretazione, Crowe conquista il Golden Globe e il BAFTA Award come miglior attore protagonista. Dopo qualche anno di pausa dal grande schermo, l’attore ritorna nel 2009, assieme a Ben Affleck, Rachel McAdams e la fantastica Helen Mirren, col thriller politico State of Play, l’anno successivo invece, collabora di nuovo con Ridley Scott in Robin Hood. Qualche anno dopo, nel 2014 si presta a recitare in Noah, la trasposizione cinematografica del racconto biblico sull’arca di Noè. Nel 2016 è protagonista, insieme a Ryan Gosling, in The Nice Guys, sotto la direzione di Shane Black; nello stesso anno prende parte a La mummia, dove interpreta il Dr. Henry Jekyll.

Il 7 aprile del 2003 ha sposato la cantante australiana Danielle Spencer. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Charles Spencer Crowe il 21 dicembre del 2003 e Tennyson Spencer Crowe il 7 luglio del 2006. Dopo essersi separati nel 2012, nell’aprile 2018 la coppia annuncia il divorzio. Attualmente l’attore vive a Coff’s Harbour in Nuova Zelanda. L’uomo è molto attivo anche sui social e potete seguirlo su Instagram.