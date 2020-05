Pio e Amedeo, sapete la loro età e come sono diventati così famosi? Vi sveliamo tutto sul famosissimo duo comico composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco

Pio e Amedeo è un duo di comici amatissimo in Italia: hanno conquistato il pubblico grazie alla loro abilità nel far divertire ed alla loro arte nel ‘scroccare’. Sono pugliesi, originari di Foggia, e con il loro Emigratis hanno fatto divertire tutto il pubblico Mediaset: hanno riso anche coloro presi di mira dai due. Parliamo di personaggi noti come Balotelli, Stefano de Martino, Simone Zaza e tantissimi altri che sono stati vittima dell’arte dello ‘scrocco’ di Pio e Amedeo! I due oltre alla loro notorietà nel piccolo schermo, sono protagonisti di due film ed hanno scritto anche un libro. Ma sapete come hanno cominciato la loro carriera, come sono diventati famosi e qual è il nome del film? Vi sveliamo tutto, subito!

Chi sono Pio e Amedeo, età, nome del film e come sono diventati famosi

Pio e Amedeo è il famoso duo comico composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, entrambi nati a Foggia nell’agosto del 1983. Si conobbero moltissimi anni fa in discoteca e non si sono più separati. Sin da giovani hanno mostrato grande interesse nella recitazione e dopo i primi passi nel mondo del cabaret e dell’animazione, hanno debuttato in tv sulla rete locale pugliese ‘Telefoggia’. Poi sono passati a Radionorba e Telenorba con U’ Tub. Il 20 maggio 2011 dopo un provino alla RAI, furono presi per i programmi ‘Stiamo tutti bene’ e ‘Base luna’ su Rai Due. Dopo un anno passarono a Mediaset ed è cominciata così la loro salita verso il successo: diventano inviati de Le Iene con la rubrica ‘Chiunque può’ nel 2012 e nel 2013 con ‘Ultras dei VIP’, nella quale guidano un gruppo di amici verso i vip del momento ed intonano cori simili a quelli da stadio ma rivisitati. E’ così che hanno conquistato il pubblico Pio e Amedeo ed hanno iniziato ad avere molta notorietà.

Nel 2014 è uscito nelle sale Amici come noi, il film di cui hanno curato anche soggetto e sceneggiatura: la trama racconta di un equivoco che li costringe a scappare da Foggiaa. Il film raggiunse il primo posto in classifica incassando quasi 100 mila euro in 24 ore: fu un vero e proprio successo. L’11 dicembre dello stesso anno uscì il loro primo film di Natale, Ma tu di che segno 6?, con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme e Ricky Memphis. Famoso è ancora il loro libro, Salviamo il mondo mo’ senza esagerare. Dal 2016 è cominciato il successo di Emigratis in onda su Italia 1: la seconda edizione del programma ha avuto ancora più successo. Sono stati ospiti della 69esima edizione di Sanremo, conquistando anche il picco di share della serata con il loro sketch. Sono volti famosi anche in Amici di Maria De Filippi dove non potevano che regalare grosse risate con la loro canzoncina in chiave ironica, Grazie a Maria.

Vita privata

Pio D’Antini è sposato dal 2016 con Cristina Garofalo ed hanno una figlia, la piccola Chiara. Amedeo è sposato da tempo con Maria Finizio, da cui nel 2015 ha avuto Federico, che mostra spesso sui social. Nel 2018 è nata la secondogenita, Alice. Maria e Cristina sono molto amiche, proprio come le loro dolci metà: appaiono spesso in foto insieme sui social.