Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma contro Valentina e Sirius

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di domani, 26 maggio. Nicola conteso tra due dame e Gemma si scaglia contro Valentina.

Uomini e Donne in questo particolare periodo storico è incentrato quasi totalmente su due argomenti. Da una parte il giovane Nicola, in arte Sirius, che con i suoi 26 anni corteggia Gemma Galgani. Dall’altra Giovanna che sta conoscendo il suo corteggiatore misterioso chiamato l’Alchimista. Dopo una puntata di oggi, 25 maggio, dai toni spumeggianti, le anticipazioni di Uomini e Donne sono già state messe in onda. Sul canale di Witty Tv possiamo infatti vedere cosa succederà domani 26 maggio e, protagonisti saranno Gemma e Sirius, ma soprattutto una lite della Dama di Torino con Valentina Autiero.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma contro Valentina

Abbiamo visto che Sirius, o meglio Nicola, è il giovanissimo corteggiatore di Gemma. A soli 26 anni ha fatto una scelta ben precisa e che, onestamente, giorno dopo giorno ci sembra più vera. Strano, ma è così. In ogni caso la bellezza e la prestanza atletica di Sirius è evidente e anche le altre dame del parterre femminile del programma di Maria De Filippi se ne sono accorte. Tra loro anche Valentina Autiero. La ragazza, infatti, da subito ha cercato di ottenere il numero di telefono di Nicola, il corteggiatore di Gemma, per potergli parlare e fargli, a suo dire, solo qualche domanda. Certo è che la cosa è infastidito moltissimo la Galgani.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 25 maggio

Da quello che vediamo su Witty TV domani tra le due assisteremo ad uno scontro acceso. Gemma accuserà la bella romana di scambiarsi like su Instagram con Nicola. Dal canto suo la Autiero chiederà di poter messaggiare su Whatsapp con lui e non sappiamo ancora cosa avrà risposto lui alla richiesta.

Gemma rischia di perdere Nicola per Valentina?

Gemma è di nuovo in difficoltà insomma. Anche questa volta sembra un flashback della sua storia con Giorgio Manetti. Lei seduta che vede passare al centro studio moltissime donne interessate questa volta al giovane Nicola.

Come dare torto alle nuove pretendenti, del resto. Sirius ha dimostrato di essere un impareggiabile corteggiatore, molto maturo per la sua età e sicuramente anche molto interessante sotto svariati punti di vista. Riuscirà Gemma a tenere Sirius tutto per sé?