Barbara D’Urso, la rivelazione su Clizia e Paolo: le sue parole

Barbara D’Urso, nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5, ha fatto una rivelazione su Clizia e Paolo: ecco le sue parole

Ieri sera, durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, la padrona di casa si è infuriata con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, due dei protagonisti della puntata. I due si sarebbero dovuti ricongiungere in diretta, era tutto già preparato, ma la D’Urso è stata avvisata di un piccolo ma importante particolare. Clizia e Paolo, infatti, si erano già ricongiunti il giorno prima per scattare alcune foto per un noto settimanale. La D’Urso allora ha sbottato in diretta: “A che serve questa sceneggiata?“. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno cercato di giustificarsi, chiedendo poi scusa in diretta. Dopodiché hanno continuato i festeggiamenti, come testimoniato dall’account Instagram della ex compagna di Francesco Sarcina.

Barbara D’Urso, la rivelazione su Clizia e Paolo

Il rimprovero della conduttrice napoletana ai due fidanzatini è diventato virale in poche ore, facendo il giro del web. La D’Urso si è arrabbiata pesantemente con i due ex concorrenti del Grande Fratello, rei, secondo lei, di averla presa in giro. La conduttrice è tornata sull’argomento durante la puntata odierna di Pomeriggio 5, dichiarando: “Io sono positiva, faccio il tifo per loro e va bene così, non voglio più commentare quello che è successo ieri sera. È inutile polemizzare. Sono stati ingenui o forse sono stata ingenua io. Se avessi saputo prima avrei organizzato la cosa in maniera differente”. Barbara, dunque, ci ha già messo una pietra sopra e pare abbia perdonato la coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Ad oggi non sappiamo se i due saranno nuovamente ospiti nelle prossime puntate di Live – Non è la D’Urso, magari per chiarire ancora una volta la loro posizione. Al momento si godono la favola, come dichiarato sui social.