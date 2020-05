Anna Tatangelo esplosiva a bordo piscina: fisico marmoreo e atmosfera bollente nelle stories di Instagram della cantante.

Tra le cantanti italiane, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Anna Tatangelo, che è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2002, dove ha vinto con il brano Doppiamente fragili. Da lì, una carriera ricca di straordinari successi per Anna, che può contare su una vera e propria schiera di fan. Che la seguono con affetto ovunque, anche sui social! In particolare su Instagram, che è diventato ormai il social network preferito dai vip. Sul suo profilo ufficiale, Anna conta ben 1 milione e 600 mila followers. Ed è proprio lì che, poco fa, la cantante ha pubblicato delle stories che non sono passate affatto inosservate. Il motivo? La Tatangelo si è mostrata a bordo piscina, con un costume intero che lascia poco spazio all’immaginazione. Curiosi di vedere le stories? Diamo un’occhiata alle immagini che hanno alzato la temperatura sui social.

Anna Tatangelo esplosiva a bordo piscina: il fisico marmoreo alza la temperatura su Instagram

Basta poco ad Anna Tatangelo per fare impazzire i suoi followers. Bastano, ad esempio, alcune stories come quelle che ha pubblicato proprio poco fa sul suo profilo di Instagram. La bellissima cantante di Sora, infatti, si è ripresa col suo cellulare mentre si trova a bordo piscina. Capelli bagnati, occhiali da sole, ma soprattutto un costume intero multicolor, che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Il costume non copre proprio tutto e l’atmosfera a bordo piscina è decisamente bollente. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Difficile passare inosservati! Anna sfoggia un fisico da urlo, per la gioia dei numerosi seguaci di Instagram, che ogni giorno seguono le ‘avventure social’ della loro beniamina. E voi, cosa aspettate a seguire la Tatangelo sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!