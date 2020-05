Claudio Bisio, grave lutto: ‘È mancata mia mamma, non sappiamo se c’entrasse il Covid’

Claudio Bisio ha raccontato di aver perso la mamma in piena pandemia da Coronavirus e per questo motivo non se c’entrasse oppure no il Covid-19.

Claudio Bisio è uno dei conduttori più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano. Con la sua simpatia e la battuta sempre pronta, il comico milanese sa sempre come far divertire e sorridere i suoi sostenitori. E lo farà, senza alcun dubbio, prossimamente. Dal momento, insieme a Vanessa Incontrada, il buon Bisio sarà nuovamente al timone di Zelig. Una notizia davvero splendida, quindi. Non soltanto per i due conduttori, ma anche per tutto il popolo italiano che, dati i tempi che corrono, hanno sicuramente bisogno di ridere. Ecco, a proposito di questo, in una sua recente intervista a Il Corriere della Sera, l’attore ha raccontato di aver subito, proprio nel periodo della piena pandemia da Coronavirus, un grave lutto. La sua cara e dolce mamma, all’età di 90 anni, è venuta a mancare il 4 Aprile scorso. Vediamo nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Claudio Bisio, la morte della mamma in piena pandemia da Covid-19

La pandemia da Coronavirus, ammettiamolo, ha sconvolto praticamente tutti. Ne ha parlato anche Claudio Bisio in una recente intervista per Il Corriere della Sera. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la nuova edizione di Zelig, l’attore milanese si è raccontato senza filtri al noto e famosissimo quotidiano. In quest’occasione, infatti, il comico non soltanto ha parlato dei suoi prossimi progetti ed, ovviamente, al programma televisivo che ripartirà molto presto, ma anche confessato di quanto il periodo della pandemia da Covid-19 lo abbia completamente stravolto. ‘È stato un momento duro, perché il 4 Aprile è mancata mia mamma’, queste la parole del buon Bisio per descrivere i giorni difficili vissuti in piena emergenza Coronavirus. ‘Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte’, ha continuato a dire Claudio a cuore aperto. Stando a quanto dichiarato dal diretto interessato in questa sua intervista a Il Corriere della Sera, tutta la famiglia dell’attore milanese non sanno affatto se si tratta di morte per Coronavirus o altro. Anche perché, come ribadito dal comico, sia lui che sua sorella hanno preferito non trasportare affatto la loro mamma in ospedale, ma lasciarla in casa.

‘Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale’, ha raccontato ancora Claudio Bisio. Non nascondendo affatto di aver vissuto, come chiaramente si può intuire, un periodo davvero difficile. Anche perché, fino a questo momento, non hanno ancora potuto farle un funerale. ‘E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale’, ha continuato a dire.