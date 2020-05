Cristiano Ronaldo cambia look: ‘Approvato?’, così non l’avevamo mai visto

L’idolo della Juventus Cristiano Ronaldo ha cambiato il suo look: come si è mostrato in questa ultima foto su Instagram, non l’avevamo mai visto.

È uno dei calciatori più amati di tutto il calcio italiano, Cristiano Ronaldo. Titolare della Nazionale Portoghese e punta di numerose squadre europee di successo, l’attuale attaccante della Juventus vanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram. Così come la sua compagna Georgina Rodriguez, anche l’aitante ed affascinante portoghese è molto ma molto social. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si relaziona con i suoi fan sul suo canale social ufficiale. Lo ha fatto, ad esempio, anche pochissime ore fa. Quando, inaspettatamente, ha voluto mostrare il suo cambio look. Siamo abituati a vederlo con i capelli ricoperti di gel e tutti tirati indietro, ma come si sarà mostrato adesso? Siete proprio curiosi di vederlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Cristiano Ronaldo cambia look: ecco come si è mostrato su Instagram

Come dicevamo precedentemente quindi, abbiamo sempre visto Cristiano Ronaldo con i capelli pieni di gel e tutti pettinati all’indietro. Una pettinatura, ammettiamolo, davvero formidabile. Che, nonostante i 90 minuti e poco più di gioco, resta sempre impeccabile. Eppure, sembrerebbe che l’attaccante della Juventus abbia deciso di cambiare completamente qualche cosa del suo look. A causa dell’emergenza Coronavirus e dell’immediata chiusura dei barbieri, anche i capelli del portoghese hanno avvertito le conseguenze. È proprio per questo motivo che, in alcune sue recenti fotografie su Instagram, Ronaldo si è immortalato con un visibile codino posto al centro della sua testa. Il calciatore non poteva affatto tagliare i suoi capelli. Tuttavia, attaccarli era l’unica sorpresa. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Perché, pochissime ore fa, l’aitante Cristiano ha deciso di cambiare qualche cosa del suo aspetto e, quindi, del suo look. Ecco, sapete come si è mostrato? Diamoci uno sguardo insieme.

Non è stato uno sconvolgente cambio di look, bisogna ammetterlo. Sembrerebbe, infatti, che Cristiano Ronaldo abbia deciso di dare un taglio ai suoi capelli ai lati e di lasciarli completamente sciolti, invece, in alto. ‘Approvato?’, scrive l’attaccante della Juventus a corredo di questa immagine. Per noi, decisamente si! Per voi, invece?