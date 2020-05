La Cattedrale del Mare, Daniel Grao: età, carriera e vita privata dell’attore

La Cattedrale del Mare, Daniel Grao interpreta Bernat Estanyol: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore

Da settimana scorsa è iniziata la nuova serie tv che negli altri paesi si è dimostrato un grande colossal, ispirato al libro campione d’incassi ‘La Cattedrale del Mare‘. La prima puntata della serie tv è stato un vero successo e si prospetta continuare così fino all’ultima puntata. La Cattedrale del Mare è ambientata in una Barcellona del 1300, dove si mescolano la storia e le tradizioni, sia della Spagna e della società catalana con quella di un uomo in continuo mutamento. Il protagonista vive una vita in contrapposizione tra libertà e schiavitù, ricchezza e povertà, lealtà e vendetta, tradimento e amore, guerra e pestilenze, segregazione sociale e inquisizione. L’uomo in questione è Arnau Estanyol, interpretato da Aitor Luna, portato a Barcellona dal padre rimasto vedovo Bernat Estanyol, interpretato da un magistrale Daniel Grao. Il romanzo è diviso in 4 grandi capitoli e così è anche per il telefilm, che quindi vede nelle 4 puntate i quattro capitoli del libro: “Servi della gleba”, “Servi della nobiltà”, “Servi della passione”, “Servi del destino”. Cerchiamo di scoprire qualcosa un più sull’attore che interpreta Bernat Estanyol.

Daniel Grao Valle è nato a Sabadell in provincia di Barcellona sotto il segno dell’acquario il 17 febbraio del 1976, ed è un attore, modello e filantropo spagnolo. Non conosciamo molto della sua istruzione, ma possiamo dirvi che la passione per la recitazione lo accompagna sin dalla gioventù e la sua carriera televisiva inizia nel lontano 2001. L’uomo infatti inizia a recitare nella soap ‘El Cor de la Ciudad’, in onsa dal settembre 2000 al dicembre del 2009 su TV3. Nel frattempo ha iniziato a lavorare anche per il cinema, prendendo parte ad alcune pellicole, quali: ‘White Fumata’, ‘Play to Kill’, ‘Say Yes’, ‘At Ground’ e ‘Game’. Il 2006 è stato per l’attore un anno particolarmente impegnativo e soddisfacente. Inizia a interpretare David Altable in Dangerous Friendship, poi recita in Hospital Central, El Comisario e infine interpreta Pedro Sango in Quart. L’anno successivo, nel 2007, entra a far parte del cast della terza stagione di Loving in Scrambled Times, dove veste i panni di Silvestre Ribadesella. Nel 2008, ha interpretato Carlos nella serie televisiva spagnola Sin Tetas No Hay Paraíso, tratta dalla serie colombiana scritta da Gustavo Bolivar. L’anno successivo, Grao viene scelto per interpretare il personaggio principale di Jorge Vega nella serie televisiva Accused. Dopo essere stato impegnatissimo sul set per girare le prime due stagioni della serie tv, Grao è tornato al cinema con gli occhi di Julia. Dopo un anno di stand by, l’artista torna al lavoro con ‘Laura’s Mysteries’, ‘Angel o Demon’ e ‘Mario Conde: i giorni di gloria’. Nel 2012 viene scelto per recitare nella serie tv ‘Luna, il mistero di Calenda’. Un anno dopo recita in ‘Hermanos’, ‘Prim, l’omicidio di calle del turco’, ‘La mule’ e ‘Tormenta’. Nel 2018 prende parte al grande colossal ‘La cattedrale del Mare’, che è attualmente trasmessa anche su canale 5 ed è stata fortemente apprezzata dalla critica.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo dirvi attualmente quale sia il suo status sentimentale. Possiamo però dirvi che ha avuto una relazione lunga 14 anni con Florencia Fernandez dalla ha avuto due figli di nome Mirko e Guido a cui presta molte attenzioni. Nonostante i molteplici impegni, l’uomo cerca di dedicare tutte le attenzioni possibili ai due figlioletti. E’ molto attivo anche sui social network e potete seguirlo QUI.