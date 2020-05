Giulia De Lellis, risveglio traumatico per l’influencer: cos’è successo

Brutto risveglio per Giulia De Lellis: l’influencer romana, non abituata a dormire di pomeriggio, ha raccontato cos’è successo su Instagram

Giulia De Lellis è una delle modelle più amate e seguite sui social network. Sul suo account Instagram, la modella romana conta oltre quattro milioni di seguaci e presto potrebbe festeggiare quota cinque milioni. Le sue foto raggiungono sempre un numero altissimo di like e le sue stories sono seguitissime. Giulia ha costruito un vero e proprio impero grazie al popolare social network e, almeno in Italia, sembra avere poche rivali. Tra le sue stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta tutta la sua giornata. Oggi, ad esempio, ha raccontato di essersi svegliata con il verso sbagliato. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Giulia De Lellis, brutto risveglio per l’influencer

Risveglio da horror per la De Lellis. La modella romana, tra le stories di Instagram, ha raccontato di non essere abituata a dormire di pomeriggio, ma, complice un impegno di lavoro mattutino, che ha costretto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a svegliarsi presto, Giulia ha deciso di riposarsi. L’idea, però, si è rivelata pessima, perchè la ragazza si è svegliata con un diavolo per capello. La modella ha raccontato il suo risveglio traumatico tra le stories del popolare social network, dichiarando: “Erano non so quanti anni che non mi addormentavo di pomeriggio… Mi sono svegliata di punto in bianco e non so nemmeno dove mi trovo. Io odio addormentarmi di pomeriggio, perchè poi mi sveglio nervosa e capricciosa“. La modella poi ha raccontato di aver fatto una riunione di quattro ore e di essere tornata a causa distrutta. La De Lellis ha ricondotto la causa alla quarantena, che ha rotto tutti gli equilibri: “Non sono più abituata“.

A parte i capricci, la De Lellis ha raccontato di star lavorando a due progetti molto belli. I fan sono molto curiosi di sapere di cosa si tratta.