Ezio Greggio al mare pubblica uno scatto in costume: la foto spopola, e spunta anche il like della famosa argentina amata dagli italiani, Belen Rodriguez!

Ezio Greggio è un famoso volto televisivo: attore, comico, cabarettista, e conduttore sin dalla prima edizione del tg satirico Striscia la Notizia. Insieme a lui Enzo Iacchetti: sono loro la coppia storica del programma. Nato a Cossato nel ’54, ha la cittadinanza albanese dal 2015: gliel’ha concessa il presidente Bujar Nishani per aver contribuito alla diffusione della cultura del Paese. Di lui si sa inoltre che ha la residenza nel Principato di Monaco ma pare abbia una casa anche a Milano. E proprio negli ultimi giorni il noto personaggio televisivo ha deciso di concedersi un po’ di relax al mare in Costa Azzurra: il suo scatto in costume ha spopolato! Vediamo di che si tratta.

Ezio Greggio, relax al mare: la foto in costume spopola, spunta anche il like di Belen

Fisico scultoreo a 66 anni: Ezio Greggio ha pubblicato sui social uno scatto al mare ed ha spopolato letteralmente. Il noto personaggio televisivo ha deciso di regalarsi una domenica al mare in Costa Azzurra. Il conduttore di Striscia la Notizia su Instagram scrive: “Un po’ di mare… oggi ci voleva” e si mostra con un costume blu e degli occhiali. E che fisico! Tantissimi i like ed i commenti dei suoi fan che si complimentano con Ezio Greggio. “Che uomo! che fisico!!!”, “Wow cbe fisicaccio!!!”, “Che fisico bestiale” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto il post. Sapete che tra i like c’è anche quello di una famosa showgirl amatissima in Italia? Parliamo di Belen Rodriguez! L’argentina ha apprezzato lo scatto e non si è trattenuta: ha deciso di far sapere il suo gradimento! Ecco il post: