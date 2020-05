Con questa ultima foto con il bagno in piscina, Belen Rodriguez ha letteralmente incantato Instagram: il Lato B è in primo piano e i likes piovono.

Davvero strepitosa in questa ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez. Certo, sul famoso ed utilizzatissimo social network, lo sappiamo, l’argentina è una vera e propria celebrità. Spesso e volentieri, infatti, sul suo canale social ufficiale, la bellissima moglie di Stefano De Martino condivide degli scatti fotografici che, data la sua smisurata bellezza, riescono a conquistare l’attenzione del popolo web in un vero e proprio batter baleno. Lo stesso effetto sortito poco fa, insomma. Sapete perché? In questa sua ultima foto su Instagram, la Rodriguez ha saputo incantare i suoi sostenitori con un semplice bagno in piscina. Tranquilli, vi mostreremo ogni cosa!

Belen Rodriguez incanta col bagno in piscina: pioggia di likes

Soltanto pochissime ore fa, Belen Rodriguez ha condiviso delle foto di sé davvero strepitose che, data la sua smisurata bellezza, hanno conquistato tutti i suoi sostenitori. Poco fa, però, lo ha rifatto. E, vi assicuriamo, lo ha rifatto davvero alla grande! Siamo in prossimità dell’estate. E, lo sappiamo, insieme a sua sorella Cecilia, l’argentina è l’ideatrice di una linea di costumi davvero incredibili. Ecco. È proprio per ‘pubblicizzare’ uno dei loro capi che, pochissimi istanti fa, la bellissima moglie di Stefano De Martino ha condiviso uno scatto più che superlativo. Si lascia immortalare durante un bagno in piscina, la giovanissima Belen Rodriguez. E, in un batter baleno, il popolo Instagram è completamente impazzito per lei. Siete curiosi di sapere perché? Diamoci uno sguardo insieme:

Completamente immersa nell’acqua della piscina, un costume di colore vedere e un Lato B in primo piano, come al suo solito, Belen Rodriguez ha completamente incantato tutto il suo tanto amato ed affezionato pubblico Instagram. In un batter baleno, pensate, lo scatto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes. Ed, ammettiamolo, risultato differente non si poteva affatto avere. Ancora una volta, Belen è davvero stratosferica!