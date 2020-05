Pago sorride nuovamente a pochi giorni dalla sua rottura con Serena: qualche ora fa, il cantante ha dato un annuncio a sorpresa su Instagram.

Sono trascorsi alcuni giorni dalla fine della sua storia d’amore con Serena Enardu, eppure, pochissime ore fa, Pago ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa. È sempre stato molto presente sul suo canale social ufficiale, il cantautore sardo. Soprattutto tramite diverse Instagram Stories, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è solita intrattenere i suoi sostenitori su tutto quanto gli accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, con uno scatto in cui sorride, il cantautore ha voluto sorprendere i suoi fan con delle parole davvero incredibili. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamolo nel minimo dettaglio.

Pago sorride: l’annuncio a sorpresa su Instagram

In concomitanza con la rottura da Serena Enardu, Pago è stato al centro dell’attenzione di tutti anche per l’uscita del suo nuovo singolo. ‘Tu lo sai’, questo è il titolo della sua nuova canzone, è una splendida canzone d’amore. Che, in un batter baleno, ha saputo entusiasmare ed incantare tutti il suo amato pubblico. Tuttavia, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto terminate qui. Perché, come dicevamo precedentemente, qualche ora fa, il cantautore sardo ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Non sappiamo di che cosa parli con esattezza, sia chiaro. Anche perché, fino a questo momento, il diretto interessato non ha svelato nulla di più. Fatto sta che, stando alle incredibili parole scritte a corredo di questo ultima immagine, sembrerebbe che ci sia in arrivo qualcosa di completamente nuovo e, soprattutto, di incredibilmente bello. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Con questa splendida foto che sorride, Pago ha voluto dare uno splendido ed inaspettato annuncio a sorpresa. È proprio per questo motivo che le parole scritte a corredo dello scatto non possono assolutamente passare inosservate. ‘Non sorrido perché qualcosa di buono è successo ma perché so che qualcosa di buono sta per succedere’, ha scritto il cantautore. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo affatto a cosa si stia riferendo l’ex compagno di Serena Enardu. Tuttavia, sembrerebbe che ci sia qualcosa di strepitoso in arrivo.

Perché è finita con Serena?

Non sappiamo i reali motivi per cui, dopo il loro ricongiungimento al Grande Fratello Vip, Pago e Serena si siano detti nuovamente addio. Lei, appena annunciata la loro rottura, ha parlato di ‘pesante litigata’. Mentre lui, in una recente intervista per il settimanale Chi, ha raccontato di aver scoperto qualcosa di molto grave. Cosa sarà successo realmente?