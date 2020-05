Vite al Limite, Janine Mueller: come è diventata oggi e come sta

Come sta oggi Janine di Vite al Limite e come è diventata la protagonista della puntata di questa sera del Dottor Nowzaradan.

Il Dottor Nowzaradan di Vite al Limite è il medico professionista del programma in onda su Real Time che racconta la storia di alcune persone affette da obesità grave e che vogliono però rimettersi in forma. Proprio come Janine Mueller, protagonista questa sera della puntata in onda in seconda serata. Vite Al Limite cos’é? Si tratta di una serie di racconti molto intensi ed emotivamente provanti di persone obese. Ogni puntata di Vite al Limite è il racconto del percorso di una persona obesa verso il bypass gastrico. Una storia difficile, a tratti tormentata e anche pericolosa. Ma come sta oggi Janine Mueller? Il suo percorso con il Dottor Nowzaradan è stato sicuramente molto tormentato e oggi com’è diventata?

Quanto pesava e come sta oggi Janine di Vite al limite?

Janine Mueller aveva 53 anni quando si è rivolta al programma Vite al Limite e il Dottor Nowzaradan l’ha presa e inserita nel programma di dimagrimento che porta poi all’operazione di bypass gastrico. Le cose però non sono andate per il meglio perché nel primo anno Janine proprio non aveva perso molto peso, anzi. Era rimasta praticamente uguale e l’intervento di chirurgia bariatrica era sempre di più lontano. Quasi un sogno. Tuttavia la protagonista della puntata di questa sera di Vite Al Limite non ha mai mollato e alla fine è riuscita a perdere perso.

Come sta oggi Janine?

La storia di Janine prima di Vite al Limite

Il suo non è stato un dimagrimento estemporaneo. Si è trattato di un percorso lungo e molto faticoso, ma che ha portato ai risultati sperati. Non sono mancate le complicazioni tanto che in alcuni casi si è pensato che potesse perfino morire. Tuttavia, dopo aver superato tutto questo alla fine oggi Janine di Vite al Limite è praticamente irriconoscibile. Ha perso moltissimo peso ed è molto più magra di quanto ci si potesse aspettare, certo le rinunce sono state tante, ma ora con il suo nuovo peso e la sua nuova forma fisica sicuramente è riuscita a riprendere in mano la sua vita.