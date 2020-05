Sara Affi Fella incinta, il racconto dell’ultima visita: “Mi veniva quasi da piangere”, ecco le parole dell’ex tronista, emozionata dopo aver fatto unìimportante ecografia.

Sara Affi Fella ha annunciato qualche mese fa la sua prima gravidanza. L’ex tronista, molto amata e allo stesso tempo particolarmente discussa per il suo tortuoso percorso a Uomini e Donne, oggi è felice accanto al calciatore Francesco Fedato, con il quale convive già da qualche tempo. I due hanno deciso di allargare la famiglia e presto diventeranno genitori. Sara non ha ancora svelato il sesso del nascituro, ma tiene sempre aggiornati i suoi tantissimi fan, pubblicando spesso e volentieri foto del suo bellissimo pancione e dedicando dolci parole al nascituro o al suo compagno, che è al settimo cielo come lei. Oltre alle foto delle sue meravigliose rotondità, la Affi Fella dialoga molto con i suoi followers, raccontando tutto quello che sta vivendo in questo periodo, dai dettagli su come procede la gravidanza, alle sue emozioni più intime rispetto a questa bellissima novità. Poco fa, ad esempio, ha rivelato tutti i dettagli sulla sua ultima visita dal ginecologo, che le ha fatto l’ecografia morfologica: ecco il suo emozionante racconto.

Sara Affi Fella e il suo fidanzato Francesco Fedato sono davvero al settimo cielo per la nascita del loro primogenito, del quale non hanno ancora svelato il sesso. L’ex tronista è felicissima e si sta godendo questo bel periodo, tenende sempre aggiornati i fan tramite post e stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Poco fa, ad esempio, Sara ha raccontato di essersi sottoposta ieri all’ecografia morfologica, una visita molto importante che avviene intorno al quinto mese di gravidanza e che controlla lo sviluppo del feto. Sara ha raccontato tutti i dettagli della visita, confessando di essersi particolarmente emozionata: “Mi veniva quasi da piangere, siamo contentissimi anche perché abbiamo visto per la prima volta il suo visino”, ha detto l’ex tronista, specificando che fortunatamente è andato tutto bene e che il bebè sta bene: “E’ stato un esame all’inizio un po’ particolare perché si controllano tutte le strutture e si fanno tutte le misurazioni. Avevo un po’ d’ansia e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma va tutto bene”.

L’emozione di Sara è alle stelle e lei stessa lo ripete più volte, dicendo anche che lei e Francesco scherzano già sulle somiglianze e non vedono l’ora di conoscere il nascituro.