Maria De Filippi beccata proprio così dietro le quinte: “Strani incontri in corridoio”, il video non passa inosservato.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Le sue trasmissioni sono tra le più seguite di sempre, a partire da Uomini e Donne. Si, parliamo proprio di lei, Maria De Filippi, che da anni fa compagnia a milioni di telespettatori. E, a differenza di molte sue colleghe e colleghi, la conduttrice non possiede alcun profilo social. Ma, proprio poco fa, un particolare video pubblicato su Instagram non è passato inosservato. Protagonista delle immagini proprio lei, Queen Mary, ripresa da quella che possiamo definire il suo braccio destro, l’autrice Raffaella Mennoia. Ebbene, la conduttrice è stata beccata proprio mentre è intenta a fare qualcosa di molto particolare. Siete curiosi di vedere le immagini? Ve le mostriamo subito.

Maria De Filippi beccata proprio così dietro le quinte: il video imperdibile pubblicato da Raffaella Mennoia

“Strani incontri in corridoio…Maria che sfreccia”. È quello che si legge nella didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram da Raffaella Mennoia. Si tratta di un video, girato dietro le quinte degli studi dove comunemente vanno in onda le trasmissioni della De Filippi. Ebbene, la conduttrice è stata beccata proprio così. Il video non poteva passare inosservato. Date un’occhiata:

Ebbene sì! Quella che vedete sfrecciare con il monopattino per i corridoi è proprio Maria De Filippi! Un’immagine inedita della conduttrice, che non è solita mostrarsi dietro le quinte. Il post ha ottenuto il pieno di likes e commenti: i fan non potevano rimanere impassibili di fronte alle immagini della loro amata Queen Mary. Che domani sera sarà impegnata con la semifinale di Amici Speciali, la nuova versione del famoso talent.

Da dodici concorrenti, ne resteranno solo in quattro: chi riuscirà ad accedere all’ultima puntata del talent. Appuntamento a domani sera, ore 21 e 20! E chissà se Maria De Filippi non arriverà in monopattino!