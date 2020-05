Chi è Angela Robusti, fidanzata di Inzaghi: sapete chi ha corteggiato?

Per chi non conoscesse Angela Robusti, di seguito vi diciamo chi è la fidanzata di Filippo Inzaghi, cosa fa nella vita e chi ha corteggiato a Uomini e Donne

Filippo Inzaghi, conosciuto come Pippo o ancora meglio SuperPippo, dopo aver rubato il cuore di migliaia di tifose del Milan, squadra con la quale ha realizzato oltre settanta gol, ha deciso di regalare il suo cuore ad una sola donna. Stiamo parlando di Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La loro relazione, nonostante sia sempre stata lontana dai rotocalchi, è divenuta nota circa un paio di anni fa e da allora sembra forte e stabile. Dopo le notizie di una presunta gravidanza, né confermata né smentita dalla coppia, adesso pare che i due fidanzatini stiano decidendo di fare il grande passo. Filippo e Angela, come dichiarato dal settimanale Diva e Donna, starebbero pensando al matrimonio. La donna, dopo il periodo di quarantena, ha scritto una bellissima dedica al suo compagno su Instagram: “Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena? Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il tempo”. Per chi non conoscesse la fidanzata di Filippo Inzaghi, di seguito vi diciamo chi è, cosa fa nella vita e chi ha corteggiato a Uomini e Donne.

Chi è Angela Robusti?

La Robusti è riuscita a conquistare il cuore del bomber ex Milan, Juventus e oggi allenatore del Benevento. Angela è nata nel 1990 ad Udine, dove ha frequentato l’università laureandosi in Architettura. Oltre a coltivare il sogno di diventare un brillante architetto, la giovane sin dall’adolescenza ha lavorato nel mondo della moda, diventando prima una fotomodella poi la testimonial di diversi marchi. Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia, arrivando sino in finale e perdendo la corona contro Giusy Buscemi. In seguito ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’amore ed ha tentato di conquistare il cuore di Luca Onestini. Il tronista però, dopo aver scoperto che faceva la modella oltre che l’architetto, ha deciso di eliminarla. Dopo l’eliminazione, la Robusti si è sfogata sui social: “La libertà di essere se’ stessi non ha prezzo. C’è chi la vede una debolezza, c’è chi ha paura di esserlo al 100%, io sono così. Io sono un turbine, sono una lama, sono il calore e so che tutto ciò è parte di me. È stato bello buttarsi e ridere, ma sopratutto è stato bello farlo e poter essere stati se stessi. Onestà per onestà, si gioca con i dadi, non con i cuori”.

Subito dopo la ‘brutta’ esperienza a Uomini e Donne, la modella è riuscita a conquistare il cuore di Pippo Inzaghi e oggi i due pare pensino al matrimonio.