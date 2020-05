Chi è Fulvio Frisone il protagonista de Il Figlio della Luna

La storia di Fulvio Frisone il fisico protagonista del film RAI Il Figlio della Luna.

Stasera su Rai 1 va in onda il film biografico Il Figlio della Luna con protagonista Fulvio Frisone fisico catanese che soffre di tetraparesi spasica distonica e la sua storia assomiglia moltissimo a quella di Stephen Hawing. Entrambi, infatti hanno in comune l’amore e la professione di fisici. Questa sera sulla Rai va quindi in onda il film che racconta la storia di Fulvio Frisone, oggi ricercatore nel Dipartimento di Fisica e Astronomia all’Università di Catania.

Chi è Fulvio Frisone?

Fulvio Frisone nasce a Catania il 19 gennaio del 1966 e, già da piccolo, ha sofferto infatti di tetraparesi spastica con distonie che lo ha costretto su una sedia a rotella. Malattia che non è sorta nel trascorrere degli anni, ma è stata causata, pare da un errore durante il parto. La patologia lo costringe quindi non solo a non riuscire a camminare, ma ha anche delle difficoltà a parlare. Questo però non lo ha assolutamente fermato, infatti Frisone vive la sua vita a pieno e grazie ai suoi genitori, che lo hanno sempre accompagnato si è infatti anche laureato. La Laurea è arrivata nel 1989 in Fisica Nucleare e da quel momento ha iniziato a lavorare nel dipartimento di Fisica e Astronomia dell’università specializzandosi nello studio della fusione fredda.

Gli altri protagonisti del film

Le persone che gli stanno accanto, e che vediamo nel film Figlio della Luna, sono il Padre Carmelo che ha creato per lui un casco speciale che gli ha permesso di scrivere. La madre Lucia invece è stata definita un ciclone che standogli sempre accanto è riuscita anche fargli dire alcune parole e ha lottato per farlo studiare come ogni altro ragazzo.

Chi è l’attore che interpreta Fulvio Frisone

La fiction rai Il Figlio della Luna racconta quindi la storia di Fulvio Frisone e il suo ruolo è stato interpretato da Alessandro Morace da piccolo e da Paolo Briguglia da adulto. La madre Lucia invece, che nel film ha un ruolo importante è la straordinaria Lunetta Savino.